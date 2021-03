Capolona: tecnici Nuove Acque al lavoro lunedì 1 marzo   

Nuove Acque rende noto che lunedì prossimo 1 marzo è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica del comune di Capolona, in via Mecenate

Nella fascia oraria 9.00-13.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Mecenate, via Vittorio Veneto, via F. Redi, via Masaccio, via Piave, via G. Monaco, via E. Fermi, via Signorelli, via Petrarca, via di Caliano, via. S. Allende, via Marconi, via C. Colombo, via Catriolo.

Al ripristino del servizio, non sono da escludersi momentanei fenomeni di torbidità.