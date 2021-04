Carabinieri, controlli capillari in tutta la provincia per assicurare festività tranquille ai cittadini

Nel lungo weekend pasquale, iniziato lo scorso sabato e protrattosi fino alla serata di ieri, i militari del Comando Provinciale di Arezzo, nell’ambito di un rinforzato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed al controllo delle particolari prescrizioni di questo periodo pandemico, hanno garantito una cornice di serenità e tranquillità alla popolazione.

Imponente l’impegno dei carabinieri nelle valli della provincia di Arezzo, fin dalle prime luci della giornata di sabato e per questi tre giorni, hanno ricevuto tramite numero di emergenza telefonico 112 circa 120 tra richieste di intervento e semplici domande di informazioni, dispiegando sul territorio 212 pattuglie in divisa ed in borghese con un impiego di 430 militari.

Si è posta particolare attenzione al capoluogo, alle principali arterie viarie ed ai vari paesi della provincia in special modo in orario serale e notturno.

Gli equipaggi hanno controllato in totale 64 esercizi commerciali e 457 mezzi tra autoveicoli e motocicli, identificando 1125 soggetti ed elevando 21 verbali al C.d.S. per molteplici infrazioni.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta focus su parchi ed usuali luoghi di aggregazione, durante le quali venivano sanzionate in vari episodi 31 tra persone italiane e straniere per il mancato rispetto della normativa emanata per il contenimento del covid19.

Nello specifico due episodi hanno visto un maggiore impiego di personale e mezzi di soccorso: