Castel Dante 2021: Rassegna di spettacoli dal 18 al 31 Agosto 2021

Dal 2016 la Compagnia Nata organizza, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Poppi, “CASTLE THEATRE”, una rassegna annuale estiva dedicata al rapporto fra i grandi autori e la loro fruizione per il grande pubblico attraverso creazioni originali contemporanee dedicate al Castello di Poppi, in relazione alla vocazione che il luogo esprime per l’aver accolto Dante Alighieri, per l’essere sede della Biblioteca e soprattutto della Biblioteca Rilliana, e per aver sempre ospitato letterati, artisti e studiosi.

Il Castello è da sempre dunque luogo di accoglienza, non solo dei visitatori ma anche di eventi culturali.

Dopo le edizioni degli anni passati, dedicati alle opere di Shakespeare, Calvino e Ariosto, quest’anno non poteva mancare l’omaggio a Dante Alighieri, in occasione del 7° centenario della morte.

Il calendario di CASTEL DANTE 2021 è molto ricco e composito, con un importante evento di apertura: mercoledì 18 agosto alle ore 21,30 sarà ospite di Castel Dante il noto divulgatore scientifico, scrittore e youtuber Adrian Fartade con “IL CIELO E LE STELLE CON GLI OCCHI DI DANTE”, una lezione-spettacolo creata su misura per l’occasione, per parlare di stelle e astronomia ai tempi del Sommo Poeta.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 Agosto dalle 21.00 in poi va in scena lo spettacolo originale site-specific “L’AL DI LÀ L’AL DI QUA TUTTO CONTIENE”, un’esperienza di teatro immersivo itinerante per due spettatori alla volta negli spazi del Castello che diventa, più che una “splendida cornice”, un vero e proprio protagonista, capace cioè come un attore di trasformarsi e di fornire stimoli sempre nuovi allo spettatore, condotto dalla guida attraverso suggestioni poetiche di forte impatto emozionale e visivo, che lasciano bei ricordi e il desiderio di partecipare ancora.

L’ideazione e la regia sono di Alessandra Aricò, con la collaborazione di Andrea Vitali, Federico Tabella e Marco Canaccini.

In scena, attori e allievi della scuola di Teatro della Compagnia Nata: Daniele Attaccalite, Francesca Cangini, Laura Ceccarelli, Simone Del Grazia, Sara Fabbri, Alice Fognani, Marco Freschi, Sara Galastri, Giovanni Grazzini, Annalisa Lovari, Miria Mariotti, Francesco Miozzo, Anna Pagnini, Luigina Pierazzuoli, Maria Raggi, Mirco Sassoli, Yana Sordi, Federico Trenti, Livio Valenti, Andrea Vitali.

Lo spettacolo sarà replicato anche venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 Agosto, con turni dalle 21.00 alle 24.00

Ci sarà spazio anche per i più piccoli: per loro infatti è pensato lo spettacolo “BAMBINI ALL’INFERNO – STORIE DIVINE DELL’ALTRO MONDO” della Compagnia di Teatro Ragazzi

“Giallo Mare Minimal Teatro” di Empoli, che andrà in scena mercoledì 25 agosto alle ore 21.30.

A chiudere la Rassegna martedì 31 Agosto ore 21,30 ci pensa Livio Valenti con lo spettacolo “DIVINA COMMEDIA AL BAR” , un divertissement dantesco leggero e intelligente, con le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini, della Compagnia Nata Teatro.

Tutti gli eventi sono a prenotazione OBBLIGATORIA al numero 3791425201 e, come da regolamento ministeriale, sono aperti a tutti coloro che siano in possesso del Green Pass.

CASTEL DANTE

A cura di NATA Teatro

In collaborazione con Comune di Poppi

E con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Residenze Artistiche Toscane, Rete Teatrale Aretina