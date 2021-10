Castiglion F.no: domenica l’evento “Famiglie al Museo”

Come lo scorso anno il Museo Civico Archeologico di Castiglion Fiorentino, parteciperà alla giornata nazionale delle “Famiglie al Museo – [email protected] 2021”. L’iniziativa si terrà domenica 10 ottobre presso il Museo Civico Archeologico alle ore 15:30. I bambini saranno i protagonisti di un laboratorio didattico dal titolo “Nulla accade prima di un sogno”, ispirato alla pittura di Vincent Van Gogh.

“E’ una giornata in cui il museo si trasforma in uno spazio colmo di colori, di voci e domande; in un luogo, come spesso è accaduto, in cui ascoltare delle storie, in cui giocare, creare ed inventare. La famiglia si ritrova assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.