Castiglion Fiorentino, sabato il concerto del “Duo Arcadia”

Un fine estate dedicato alla musica quello in programma a Castiglion Fiorentino.

Questo sabato, 28 agosto, presso il Chiostro di San Francesco, alle ore 21.15 è previsto il concerto per FLAUTO E ARPA del “Duo Arcadia” con ingresso gratuito.

“Si tratta di un felice ritorno, l’ultima esibizione del Duo a Castiglion Fiorentino risale al 2016” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, che aggiunge “la musica rappresenta anche la crescita sociale, basti considerare i numerosi testi che hanno fatto la storia della musica perché hanno raccontato i disagi di intere generazioni”.

Il Duo Arcadia (flauto e arpa) nasce nel 2010 ed è composto da Raffaele Bifulco al flauto e Carla They all’arpa, musicisti provenienti da esperienze musicali e aree geografiche diverse, uniti dall’ interesse per la riscoperta del repertorio per flauto ed arpa nella sua totalità. Il Duo, infatti, grazie alla poliedricità dei suoi componenti, spazia fra diversi generi musicali: da brani di musica medievale, rinascimentale, barocca, classica, operistica, a brani di musica celtica, irish, scozzese, musiche da film.

Esso ha ottenuto nel corso degli anni vari riconoscimenti e ha tenuto numerosi concerti ed esibizioni nell’ambito di importanti Festival e rassegne musicali, fra i quali “Festival Internazionale Classica”, “Ravenna Festival”, la Rassegna di musica celtica “Castelli in musica” a Monzambano e Guidizzolo; ha partecipato, inoltre, a varie rievocazioni storiche, fra le quali “La Grande Fête Médiévale di Lugano”, “La Fête Médiévale du Chateau de Grandson”. Infine, la suddetta formazione cameristica si è esibita in concerti presso l’Abbazia di Monterosso (Liguria), il Castello dei Conti Guidi Di Poppi (AR), la Chiesa di S.Giovanni Evangelista di Monzuno (BO), il Santuario della Madonna dei Prati di Busseto(PR), l’ Abbazia di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT), il Castello dei Conti Carafa di Colobraro (MT), il Chiostro Boccarini di Amelia (TR), il Castello di Campello Alto di Campello sul Clitunno (PG), la Chiesa di Santa Maria Assunta, (Località Vitoio Casatico) di Camporgiano (LU), le Château de Senaud, in Francia.

Nel 2019 ha tenuto, inoltre, una tournée di concerti in alcuni fra i più importanti Castelli francesi.