Cavriglia, la ripartenza dei lavori della TAV sblocca opere fondamentali per il territorio

E’ più vicino per il Valdarno l’arrivo delle terre da scavo provenienti dal cantiere dell’Alta velocità di Firenze: i lavori al sotto-attraversamento del capoluogo regionale sono infatti prossimi alla ripartenza entro il mese di aprile.

Il via libera è emerso dall’incontro avvenuto ieri a Roma tra il Presidente della Regione, Eugenio Giani e Vera Fiorani, l’amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana, la società dell’infrastruttura del Gruppo FS.

Come già noto, l’arrivo delle terre da scavo permetterà un avvio dei lavori ambientali di riqualifica di quella parte dell’area mineraria interessata dalla collina-schermo e sbloccherà fondi preziosi per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche nel fondovalle.

L’arrivo delle terre in Valdarno infatti oltre alla realizzazione della collina schermo per il recupero dell’area mineraria, porterà nel nostro territorio importanti risorse economiche, pari a 21,5 milioni di euro, che rappresentano una vera e propria svolta per le infrastrutture, la viabilità e di conseguenza anche per il lavoro.

I fondi previsti saranno destinati per investimenti in opere ed infrastrutture con forti ricadute in termini produttivi e occupazionali. Tra queste la più rilevante riguarda la realizzazione del tunnel che permetterà di collegare la Strada Provinciale 14 delle Miniere alla Strada Regionale 69, bypassando lo snodo del Porcellino e semplificando i collegamenti con l’area industriale cavrigliese, l’ex area mineraria ed il futuro Parco dello Sport.

L’opera ha un progetto già pronto la cui esecutività permetterà di risolvere problematiche enormi legate alla viabilità, ma anche connesse strettamente allo sviluppo futuro dell’area industriale di Bomba che avrà uno sbocco privilegiato con la viabilità della regionale 69 e dell’A1.

Inoltre le risorse saranno impiegate per la messa in sicurezza della frazione del Porcellino, tra i comuni di San Giovanni e di Figline Incisa, e di un’altra serie di opere strategiche legate alla mobilità del fondovalle.06

“Dopo la firma delle tre amministrazioni comunali coinvolte con RFI” Queste le parole del Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni “L’ufficializzazione della ripartenza dei lavori a Firenze è un altro passo importante per il nostro Valdarno. Si avvicina l’avvio dei cantieri che permetteranno la risoluzione del problema viario presso l’area del Porcellino ed in molte altre zone del Valdarno, la realizzazione del tunnel e l’inizio dei lavori di riqualifica della parte dell’area mineraria interessata dalla collina-schermo. Adesso attendiamo il calendario del cantiere di Firenze che sarà ufficializzato nelle prossime settimane.”