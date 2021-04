“Centomila orti in Toscana”: Terranuova tra gli assegnatari del finanziamento regionale

Grazie al contributo erogato prosegue il progetto “Orto diffuso” avviato nel 2017

Per la seconda volta il comune di Terranuova si aggiudica il finanziamento regionale nell’ambito dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, ovvero il bando per incentivare la realizzazione di nuovi orti urbani, rivitalizzando aree marginali o poco sfruttate.

Grazie al contributo di 6.300 euro saranno ulteriormente sviluppati gli orti preesistenti realizzati dal Comune nel 2017 con il supporto dell’Associazione il Grano e le Rose ed in collaborazione con l’Associazione Pandora.

“Le attività avviate con il precedente progetto – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – hanno prodotto la nascita di un complesso di cinque orti diffusi su tutto il territorio comunale, ognuno con una peculiarità

in funzione del contesto in cui è collocato. Si è trattato di un’iniziativa apprezzata dalla comunità,

uno spazio all’aperto condiviso e vissuto, per queste ragioni abbiamo deciso di ricandidarci al bando regionale e continuare a sostenere un percorso iniziato ormai da tempo con il progetto Smog (Social_ Mass_Orto_Giardino). Ringrazio le associazioni che curano l’iniziativa e i cittadini che ne prendono parte con passione”.