Centro*Arezzo coop.fi e Chimera Gold sponsor delle due nuove tribune

AREZZO – Centro*Arezzo coop.fi e Chimera Gold al fianco della Giostra del Saracino. Il centro commerciale e l’azienda aretina daranno il nome alle due nuove tribune che l’amministrazione comunale posizionerà in Piazza Grande per permettere a quanto più pubblico possibile di assistere alla 140esima edizione della manifestazione il prossimo 5 settembre.

L’amministrazione comunale, per far fronte alle ingenti spese necessarie per correre Giostra in totale sicurezza predisponendo quanto richiesto dai protocolli Covid e a fronte di una diminuzione di biglietti in vendita, ha fatto appello al tessuto economico cittadino ricevendo l’appoggio dei due importanti sponsor che hanno letto nell’organizzazione della manifestazione un chiaro segnale di ripartenza meritevole di sostegno.

Centro*Arezzo coop.fi, consorzio presieduto da Massimo Boncompagni, darà il nome alla nuova tribuna posizionata nel lato Piaggia San Martino mentre Chimera Gold, l’azienda orafa fondata da Massimo Anselmi, identificherà la tribuna posta nella prosecuzione di via Seteria. Così accanto alle tradizionali tribune A, B e C, i nomi dei due sponsor identificheranno le due nuove strutture all’atto della vendita dei biglietti.

Ai due sponsor va il ringraziamento dell’amministrazione comunale che ringrazia sentitamente anche Euronics e Teletruria per la donazione ad ognuno dei quattro quartieri di due schermi 65 pollici con i quali poter assistere alla Prova Generale di venerdì 3 settembre e alla Giostra del Saracino di domenica 5 settembre nei quartieri, distanziati e in sicurezza.