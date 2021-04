“Centrosinistra aretino sbadato e sbandato”

“Quando l’allora governatore Rossi ha promulgato la legge regionale 2/2019, ha inteso abolire il fatidico canone concessorio: in sostanza, i Comuni toscani non avrebbero più ricevuto alcuna remunerazione derivante dalla gestione dell’edilizia popolare.

In tutta la Toscana, solo in provincia di Arezzo viene mantenuto questo obolo e questo determina per Arezzo Casa mancanza sia di fondi che di liquidità per la gestione degli immobili, consegne dei lavori o degli appartamenti agli aventi diritto.

Dunque, è buffo che il centrosinistra provinciale sconfessi la linea dettata dalla regione e seguita in tutta la Toscana.

Ma non mi stupisco più di tanto, visto che oramai è da tempo che il Pd e i suoi alleati non riescono a imbroccarne una, soprattutto nella gestione amministrativa, e non mi stupisco che l’unica cosa che sanno ripetere è ‘dimissioni’. Il loro è un disco rotto, peraltro stucchevole, segno dell’incapacità di proporre idee e favorire positivi cambiamenti. A proposito: sono favorevole all’abolizione del suddetto canone”.