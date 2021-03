Che cosa è un addolcitore di acqua?

Un addolcitore d’acqua è un dispositivo, disponibile con diverse caratteristiche, sempre più diffuso nelle nostre case. Esso è utile, sotto diversi punti di vista, perché aiuta a ridurre, annullandola piano piano, la quantità di calcio presente nell’acqua dei rubinetti nelle abitazioni. In altre parole un addolcitore per acqua Culligan, rende l’acqua meno dura in quanto, attraverso uno scambio ionico, consente un filtraggio che inserisce sali di iodio al posto di quelli di magnesio e calcio che vengono completamente eliminati. I vantaggi di un decalcificatore sono molti in quanto non soltanto l’acqua sarà più leggera e più adatta all’impiego nell’igiene personale, ma anche le tubature sentiranno la differenza. Proviamo ad entrare un po’ più nello specifico in questo argomento.

Quali sono i vantaggi per il benessere della persona

Sappiamo bene quanto sia importante mantenere sempre alta l’asticella della qualità della vita nelle nostre case. Per far sì che questo accada è necessario prendere tutta una serie di provvedimenti e accorgimenti che spesso trascuriamo. Sono molti gli inconvenienti legati alla presenza di acqua dura in ambito domestico, ecco perché è importante fare mente locale sulla possibilità di installare un addolcitore d’acqua. Esso consente di prevenire i danni dovuti alle incrostazioni di calcare, quello che però è meno noto è che i vantaggi sono anche per il benessere personale. La salute di pelle e capelli, ma non solo, passa infatti dal tipo di acqua che utilizziamo nella routine. In caso di acqua dura si spreca una parte del sapone che fa una schiuma insoluta a contatto con il carbonato di calcio. Utilizzando acqua addolcita, invece, viene svolto al meglio il ruolo di detergenti da parte di shampoo e bagnoschiuma o altri saponi. L’epidermide è meno stressata, così come i capelli e il cuoio capelluto. Inoltre diventa possibile ridurre le spese e risparmiare sia sull’acqua che sull’acquisto di prodotti per l’igiene personale (che non vengono più sprecati). Il risultato finale è decisamente migliore con acqua addolcita. E anche la natura ringrazia, in un’ottica sempre più green e sostenibile.

Anche le tubature e gli elettrodomestici ringrazieranno

Un altro grandissimo vantaggio di installare un addolcitore d’acqua è per tutta la casa. Il calcare è un nemico che, invisibilmente, si infila dappertutto attraverso le tubature andando a rendere incrostati gli elettrodomestici. Il fatto che il sodio venga sciolto riduce moltissimo le incrostazioni, che sono causa di rotture e malfunzionamenti sia degli elettrodomestici che delle tubature stesse. Riparare o sostituire tubature o elettrodomestici non è una cosa da poco sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico. Acquistare un decalcificatore per l’acqua è, dunque, un grandissimo affare se si guardano le cose da questo punto di vista. Se tutte queste informazioni non fossero ancora sufficienti, è importante sapere anche che grazie agli addolcitori di acqua si possono ridurre di moltissimo le quantità di detersivi usati sia per pulire la casa che gli elettrodomestici stessi, i quali hanno sempre meno bisogno di manutenzione. In altre parole, dunque, decidere di acquistare un addolcitore d’acqua porta con sè tantissimi vantaggi e anche se il prezzo non è da poco, la spesa viene recuperata in breve tempo grazie ai risparmi che si possono ottenere.