Chiudono per due giorni via Garibaldi e gli svincoli a Ponte alla Chiassa della S.R. 71

Da martedì 15 a mercoledì 16 giugno, divieti di transito e di sosta in via Garibaldi per lavori di asfaltatura, dall’intersezione con via San Domenico al semaforo che incrocia via San Lorentino con orario 8 – 18. Chi proviene da via San Clemente e intende raggiungere via San Lorentino e la parte bassa di via Garibaldi dovrà proseguire in via San Domenico per poi svoltare su via XX Settembre oppure in via Sassoverde e poi ancora su piaggia del Murello. Pertanto verranno oscurati i varchi ztl in entrata in via San Domenico e quelli in uscita di piaggia del Murello e via San Lorentino. Il tratto di via Garibaldi diventa strada senza uscita con accesso per i residenti e per raggiungere la casa circondariale.

Da mercoledì 16 a giovedì 17 giugno dalle 8 alle 18 per lavori di asfaltatura chiudono gli svincoli sulla S.R. 71 Umbro Casentinese Romagnola per ponte alla Chiassa, sia in uscita per la frazione che in entrata verso Arezzo. Per entrambe le situazioni, le alternative da usare sono i due svincoli sulla S.P. 43 della Libbia.

Sempre da mercoledì 16 giugno fino a sabato 26, per l’apertura dei pozzetti, divieto di transito per i pedoni nel marciapiede di via Giordano Bruno nel tratto che va dal civico 129 per una lunghezza di 10 metri. La strada sarà interessata in alcuni tratti anche dal divieto di sosta con rimozione. In via Benedetto Croce dal civico 84 per una lunghezza di 10 metri scatta il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Sia in via Benedetto Croce dal civico 83 al civico 148 sia in via Giordano Bruno nella zona interessata dai lavori si registrerà un restringimento della carreggiata.

Lavori alla rete del gas metano comporteranno il divieto di transito secondo il seguente cronoprogramma: giovedì 17 giugno nel tratto della strada vicinale Cà de Frati che va dall’intersezione con via Chiari/strada comunale della Sella per una lunghezza di 35 metri. Venerdì 18 giugno nel tratto che va dalla strada vicinale di Casa Bianca fino al civico 16 di Ponte alla Nave. Lunedì 21 giugno da San Zeno 69/C all’inizio della strada bianca posta di fronte al civico 71. Senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lunedì 14 e martedì 15 giugno nella strada vicinale Cà de Frati dall’intersezione con via Chiari al civico 23 della località Molin Bianco e in via dei Mori dalla fine della strada asfaltata a San Zeno 63/E. Mercoledì 16 giugno in via Chiari/strada comunale della Sella dal civico 75 per una lunghezza complessiva di 200 metri. Martedì 22 giugno da San Zeno 63/E per una lunghezza complessiva di 30 metri. Orari 8,30 – 17,30