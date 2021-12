Cinghiali sull’A1, salvati dal pronto intervento della Polizia – video

di Stefano Pezzola

Ieri sera intorno alle ore 18:00 la sottosezione della Polizia stradale di Arezzo/Battifolle è stata allertata dalla presenza in A1 al km 362 direzione sud di una famiglia di cinghiali intorno all’area di servizio di Badia al Pino.

Quando la Polizia è arrivata sul posto un paio di cinghiali erano scappati invece uno, probabilmente urtato da un mezzo, si è messo a camminare lungo la corsia di sorpasso accanto alla barriera new jersey.

La Polizia non riuscendo a prelevale l’animale dall’intenso traffico che c’era in quel momento in autostrada a fatto sopraggiungere sul luogo un altra pattuglia che ha iniziato a far rallentare le autovetture sino a bloccare il traffico completamente per permettere agli agenti di prendere in totale sicurezza l’animale.

Il cinghialino molto spaventato a iniziare a correre e non è stato semplice per gli agenti catturarlo ma alla fine ci sono riusciti e lo anno portato in centrale, dove nella serata il veterinario della USL per la fauna selvatica ha visitato e curalo l’animale