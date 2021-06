Civitella: Più sicurezza nelle strade e controllo della velocità

CIVITELLA – Il tema dell’alta velocità nei centri abitati e/o in prossimità di luoghi di maggior frequentazioni come le scuole è un tema al quale da tempo l’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana sta ponendo attenzione con l’attivazione di alcune misure come attraversamenti pedonali rialzati, potenziamento segnaletica luminosa sia all’entrata dei centri abitati che in prossimità di attraversamenti pedonali, ma queste attività non sono sufficienti a diminuire la velocità in tratti particolarmente sensibili.

Dopo un’analisi della problematica e stimolati anche da numerose sollecitazioni degli stessi cittadini, con la piena condivisione di tutto il Consiglio comunale compreso le opposizioni, è stato deciso di attivare una nuova modalità di controllo della velocità attraverso l’installazione in via sperimentale di 6 postazioni di rilevamento della velocità nei seguenti tratti viari:

– Tegoleto Via Molinara – Via Vecchia Senese altezza scuola Arcobaleno

– Badia al Pino Via Olinto Paccinelli

– Pieve al Toppo Via dei Boschi e Via delle Case

– Ciggiano Via Costa al Vado

Le colonnine arancioni non ospitano in modo permanente lo strumento autovelox che invece ruoterà periodicamente in queste 6 postazioni. Si precisa altresì che la rilevazione della velocità interesserà anche la direzione opposta alla colonnina fissa.

Il Sindaco Ginetta Menchetti e l’Assessore Andrea Tavarnesi dichiarano: “Vogliamo garantire maggiore sicurezza all’interno dei centri abitati del nostro comune e/o dei luoghi di maggior frequentazione, come le nostre scuole, mettendo in sicurezza i pedoni, le biciclette e i nostri anziani, l’obiettivo principale è quello di far rallentare i veicoli e non certo quello di far cassa e comunque l’eventuale ricavato dalle sanzioni sarà sempre rinvestito nella sicurezza territoriale”.