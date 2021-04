Club Arezzo, al via la seconda fase del campionato di serie C

Tutto pronto per la seconda fase del campionato di serie C regionale maschile per la Grm Infissi Club Arezzo, dopo un ‘ottimo cammino nel girone di qualificazione dove la formazione nero-amaranto ha ottenuto il primo posto conquistando così l’accesso al turno successivo.

Un altro girone da sei squadre con le prime due formazioni classificate che accederanno alla final four per la promozione in serie B.

Gli avversari dei Botoli in questo girone saranno i pisani di Migliarino volley, Sales firenze, pallavolo Scandicci, Lupi di Santacroce e la Sestese. Tutte formazioni davvero ben attrezzate.

Esordio casalingo Sabato 24 alle ore 20:00 contro Migliarino, che ha collezionato soltanto vittorie nel girone di qualificazione, sarà quindi una grande sfida per i Botoli che di sicuro daranno battaglia per cercare quantomeno di mettere in difficoltà gli esperti avversari.

“sarà un girone durissimo” – Commenta capitan Ermini – “tutte le formazioni sono molto forti, sarà un bel banco di prova per i nostri giovani che non vedono l’ora di mettersi alla prova anche con le formazioni più esperte e ,sulla carta, più forti della nostra. Noi cercheremo di dare il nostro massimo ogni partita, sarà una bella vetrina e una grande opportunità di crescita per i ragazzi più giovani e per tutta la società”.

L’appuntamento è fissato per Sabato 24 alle ore 20:00 Grm Infissi Club Arezzo Vs Migliarino Volley, come di consuetudine la partita sarà disputata a porte chiuse e verrà trasmessa in diretta nei canali social.