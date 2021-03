Come creare PEC online e quali vantaggi offre

La PEC, o Posta Elettronica Certificata è una particolare casella di posta elettronica che permette di inviare e ricevere e-mail aventi valore legale e corrispondenti, in pratica, a una vera e propria raccomandata con ricevuta di ritorno.

A differenza dalle tradizionali e-mail, i messaggi inviati tramite PEC vengono processati da sistemi informatici che assegnano un certificato di avvenuto invio (con data e ora esatte) che rende legalmente attestabile lo scambio di informazioni. Inoltre, la PEC garantisce consegna e l’immutabilità del messaggio e dei documenti allegati. Successivamente il mittente a sua volta riceverà la certificazione di avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario.

A partire dal 1 Luglio 2013 avere una casella PEC è obbligatorio per le imprese (pubbliche e private) e per la Pubblica Amministrazione. Negli ultimi anni, però, anche i privati cittadini hanno cominciato a utilizzare il servizio di Posta Elettronica Certificata per comunicare in maniera sicura e verificata soprattutto con gli uffici della Pubblica Amministrazione.

Nonostante non sia obbligatoria per i privati, la PEC si sta dimostrando un valido e affidabile strumento per inviare richieste con valore legale alle amministrazioni locali, iscriversi a concorsi pubblici, spedire e ricevere documenti importanti, convocare assemblee di enti e associazioni e tanto altro, il tutto velocemente e restando comodamente a casa.

Tutti i cittadini possono richiedere e attivare una casella di Posta Elettronica Certificata e per 04 sarà sufficiente avere un computer, uno smartphone o un device con un accesso a internet.

Per prima cosa bisogna scegliere uno dei provider autorizzati in ambito nazionale e sottoscrivere un apposito contratto di abbonamento. La PEC, infatti, a differenza dei normali servizi di posta elettronica non è gratuita ma ha un costo annuale che, solitamente, si aggira sulla decina di euro per i privati. Alcuni gestori, a volte, rendono disponibili speciali sconti e promozioni che permettono di attivare una PEC a costo zero per qualche mese, salvo poi passare a un piano a pagamento.

Ecco, dunque, tutto quello che bisogna fare per creare PEC online in maniera facile e veloce.

Per l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata si devono compiere i seguenti passi:

Richiesta

Va effettuata collegandosi al sito del fornitore del servizio per creare PEC scelto e compilare il form online con i propri dati anagrafici, il Codice Fiscale (Partita IVA nel caso di aziende), inserire un indirizzo e-mail per poter ricevere le istruzioni di attivazione e altre comunicazioni, fornire un numero telefonico e scegliere un indirizzo PEC, magari scegliendolo tra quelli proposti. Infine, si dovrà scegliere una password.

Scelta dell’abbonamento e degli eventuali servizi aggiuntivi

Una volta forniti tutti i dati si deve procedere alla selezione di un piano di abbonamento, il cui costo annuale è variabile in base ai servizi aggiuntivi scelti come per esempio lo spazio a disposizione per le proprie PEC.

Pagamento

A questo punto si passa alla fase di pagamento tramite carta di credito/bonifico/PayPal o altri sistemi di pagamento accettati per concludere le operazioni di sottoscrizione.

Conferma dati e attivazione casella PEC

Dopo circa un paio d’ore o, al massimo, il giorno successivo si riceverà una email di benvenuto all’indirizzo fornito durante l’iscrizione con la conferma della piena funzionalità della PEC, l’indicazione dei parametri di accesso al sistema come username, password, indirizzo webmail, ecc. Inoltre, verranno inviate anche le istruzioni e i parametri (server smtp, server pop/imap), per la configurazione dei software di posta elettronica come Outlook, Apple Mail, Thunderbird e simili.