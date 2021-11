“Come dialogare con i nostri figli”: sabato l’incontro a Subbiano

Dopo il primo incontro per il sostegno alla genitorialità, che ha ricevuto tanti consensi con partecipanti che sono giunti anche da fuori dei confini comunali, l’Amministrazione Comunale di Subbiano e l’assessore Nadia Casini, sono pronti per il secondo appuntamento con i genitori e i nonni insieme ai tre pedagogisti, Giuliana Aquilanti, Antonella Artiaco e Lorenzo Barbagli, che si terrà al Centro L’Accordo in viale Matteotti alle ore 15,30 di sabato 13 novembre.

“Questa volta nella cassetta degli attrezzi dei genitori”come definisce questi incontri l’assessore Nadia Casini” mettiamo il nostro modo di relazionarci con i figli, perché la scelta delle parole, il tono della voce , i gesti, sono fondamentali per un primo momento e indispensabili nella gestione delle regole”.

L’argomento è “I gesti dell’educazione : come dialogare con i nostri figli con le parole e non solo, Lorenzo Barbagli ,uno dei pedagogisti, spiega meglio “ L’educazione non è un’arte, è una tecnica, una volta acquisita si hanno sempre dei risultati, per questo cercheremo di dare delle linee guida pratiche.

“Lorenzo Barbagli si addentra ancora di più nell’argomento: ”Nella relazione con i figli occorre fare attenzione al tono della voce che si utilizza perché è un pezzo dell’efficacia, certo conta il contenuto, ma anche imparare a modulare la voce, il guardare il figlio mentre si dialoga , i tempi nel dirgli le cose , tutto questo è importante, anche il rimprovero va fatto non in un momento qualsiasi , ma in un momento in cui si è creato quello che noi chiamiamo un “team educativo” familiare” ma di questo e altro ne parleranno i pedagogisti nel secondo incontro di questo fine settimana.”