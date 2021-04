Con l’arrivo dei vaccini l’Asl Toscana sud est intensifica le vaccinazioni agli estremamente vulnerabili: 15mila sms e telefonate per fissare gli appuntamenti

L’Azienda Usl Toscana sud est, in coincidenza con l’arrivo di adeguate forniture, intensificherà da giovedì 29 il ritmo di vaccinazione degli estremamente vulnerabili. A partire da questa mattina e in un ristretto arco di tempo saranno contattate circa 15mila persone con patologie previste dalle raccomandazioni ministeriali, che avevano preaderito al portale regionale prima del 19 marzo o che sono state segnalate dai Centri specialisti che li hanno in cura.

Il contatto avviene via sms, per tutti coloro che hanno preaderito al portale regionale dove era obbligatorio l’inserimento di un numero di cellulare, oppure tramite chiamata telefonica diretta. L’invito agli interessati è di tenere sotto controllo la messaggistica del proprio telefono cellulare, per non rischiare di perdere l’indicazione del proprio appuntamento. Altra raccomandazione è di presentarsi alla vaccinazione all’orario prestabilito dell’appuntamento, con un minimo anticipo, per evitare assembramenti all’esterno delle sedi prescelte.

Per gli estremamente vulnerabili sono impiegati i vaccini a Rna messaggero (Pfizer-Biontech, Moderna).

“L’impulso prioritario è completare la vaccinazione degli estremamente vulnerabili, in parallelo all’esaurimento di tutte le richieste dei cittadini nella fascia d’età tra 70 e 79 anni – spiega Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –, come indicato dalla struttura commissariale e dalla Regione. Siamo impegnati nel raggiungimento dell’obiettivo nel periodo più breve concesso dalla disponibilità delle forniture, superando alcune complessità che si sono verificate nella fase di avvio della vaccinazione delle persone che rientrano in questa categoria. Lo sforzo per accorciare il più possibile i tempi è massimo per quanto riguarda l’impiego di risorse umane e sostenuto da soluzioni logistiche, organizzative e finanziarie rilevanti”.

L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha attivato il numero verde 800432525 per accompagnare gli estremamente vulnerabili nella comprensione del proprio percorso di vaccinazione, secondo quanto stabilito dalle normative statali e regionali.

Per una consegna straordinaria di 50mila nuove dosi di Astrazeneca, ha riaperto alle ore 18 di oggi, martedì 27 aprile, il portale regionale per gli over 70 ovvero per le persone nate dal 1941 al 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni.

Il portale rimarrà aperto fino a esaurimento di dosi disponibili, che, una volta prenotate, saranno somministrate nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 aprile, e di sabato 1 e domenica 2 maggio, negli hub indicati.

Contestualmente, rimane confermata l’apertura del portale in data venerdì 30 aprile prossimo, finalizzata alla programmazione mensile delle vaccinazioni, riservate sempre agli over 70, a partire da lunedì 3 maggio e fino a completamento dell’elenco di coloro che desiderano vaccinarsi, e in relazione alla disponibilità anche di altri tipi di vaccino.