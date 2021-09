Concerto per violino e pianoforte alla Pieve di San Giovanni Battista

Joaquin Palomares è considerato dalla critica uno dei migliori violinisti spagnoli. Diplomato in violino e musica da camera con menzione speciale nei Conservatori di Valencia e Bruxelles, vanta una tecnica straordinaria.

Dopo il debutto a quindici anni con il Concerto per violino di Beethoven e la successiva partecipazione al Flesh violin competition di Londra, inizia una carriera esibendosi nelle migliori sale d’Europa e del Giappone – Konzerthaus di Vienna e Oslo, Auditorio nacional, Teatro Real, Palau – collaborando con orchestre prestigiose – Orchestra nazionale di Spagna, Rtve, Mozart Orchester di Vienna, Virtuosi della filarmonica di Berlino, Orchestre da camera di Lodz – e con direttori quali Maazel, Jurowski, Chernouschenco. Docente al Conservatorio superiore di Murcia, tiene regolarmente masterclass al Conservatorio Reale di musica di Bruxelles, al Conservatorio di Reykjavik e nella maggior parte dei Conservatori spagnoli.

Lunedì Palomares sarà ospite dell’Accademia musicale valdarnese a San Giovanni Valdarno per un atteso concerto insieme al celebre maestro e docente Andrea Turini. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, Turini ha intrapreso una brillante carriera concertistica che lo ha visto protagonista nelle più importanti città italiane e in Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, ex-Yugoslavia, Olanda, Stati Uniti d’America, Israele, Austria. Si è esibito in prestigiose sedi fra le quali la Carnegie Hall di New York , l’Auditorium Rai di Roma, il Teatro Donizetti di Bergamo, l’Auditorium Nazionale di Madrid, il Teatro Municipal Rosalia de Castro di La Coruna, la Salle A. Cortot di Parigi. Docente molto apprezzato, è invitato in tutta Italia per masterclass e corsi di interpretazione; numerosi suoi allievi sono premiati in concorsi prestigiosi. È titolare della cattedra di pianoforte principale presso l’Istituto Superiore di studi musicali Franco Vittadini di Pavia e presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.

Appuntamento lunedì 6 settembre alle 21 alla Pieve di San Giovanni Battista dove i due celebri musicisti si esibiranno in un atteso concerto per violino e pianoforte interpretando le musiche di Edvar Grieg e Cesar Franck.

Per poter assistere all’evento è fortemente consigliata la prenotazione che può essere effettuata indicando cognome nome e recapito telefonico con mail a [email protected] o per whatsapp al numero 3385098368.

In ottemperanza alle disposizioni governative, i cittadini di età superiore a 12 anni privi di esenzione medica, potranno accedere allo spettacolo solo esibendo il Green pass in formato digitale o cartaceo.