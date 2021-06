CONFCOMMERCIO SULL’AGGRESSIONE DELL’AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DI AREZZO

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’agente della Polizia Municipale di Arezzo che sabato scorso (5 giugno 2021) è rimasto vittima di un’aggressione.

Siamo fortemente preoccupati di quei fenomeni di degrado, abuso di alcol e violenza che rischiano di compromettere la qualità della vita e del divertimento serale in città. E fa ancora più male sapere che spesso hanno come protagonisti giovani e giovanissimi.

Siamo quindi disponibili a fare la nostra parte affinché tutto torni alla normalità. Chiediamo però che nessuno strumentalizzi quanto accaduto addossandone la colpa ai pubblici esercizi. Se qualche operatore non si comporta a norma di legge, deve essere sanzionato come previsto, ma è evidente che il problema, in primis quello dell’abuso di alcol da parte dei minorenni, abbia cause ben più profonde e radicate, che vanno individuate con lucidità e risolte con la collaborazione di tutti, a partire dalle famiglie, che hanno la prima responsabilità educativa e di tutela nei confronti dei ragazzi”.

Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana