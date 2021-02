Confesercenti: incontro con assessore Casi sulla rotatoria di via Fiorentina

È stato programmato in Confesercenti, per venerdì 5 febbraio alle ore 14,30, un incontro tra una delegazione di commercianti di via Fiorentina e l’assessore alle opere pubbliche del Comune, Alessandro Casi.

Nei locali delle aule formative di via Stoppani saranno illustrate le problematiche che hanno portato allo stop del cantiere e quale sarà l’impegno dell’amministrazione comunale per portare avanti l’intervento atteso dagli automobilisti e da chi vive e lavora nella zona.



“I commercianti di via Fiorentina” commenta il vicedirettore Valeria Alvisi “da tempo aspettano la realizzazione della rotatoria in modo da migliorare la viabilità e l’accesso all’importante arteria cittadina. Dopo un lungo iter, i commercianti avevano avuto la rassicurazione che il cantiere sarebbe partito risolvendo un problema decennale. Adesso, dopo ripetuti annunci da parte dell’amministrazione, il cantiere è immobile da un anno e non è chiaro quale siano i tempi di realizzazione dell’intervento. L’incontro con l’assessore Alessandro Casi è stato quindi programmato per avere delucidazioni sullo stato dell’opera pubblica nella speranza che siano date rassicurazioni ai commercianti e ai residenti della zona”.