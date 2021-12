Consiglio Comunale 20 dicembre 2020 / le pratiche

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera a due delibere, una per Pratantico e una sulla viabilità cittadina.

La prima, illustrata dall’assessore Francesca Lucherini, consiste nella variante al piano attuativo, approvato nel 2010, finalizzata alla rivisitazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico e resasi necessaria per adeguare la conformazione di tali elementi ai contenuti della variante di iniziativa pubblica relativa all’inserimento in una lottizzazione a Pratantico di una pista ciclabile. La delibera è stata approvata in ottemperanza a una sentenza del Tar. In alternativa sarebbe intervenuto un commissario ad acta per dare seguito alla pronuncia della magistratura amministrativa.

La seconda, illustrata dall’assessore Alessandro Casi, prevede la realizzazione di una rotatoria a Santa Maria delle Grazie in sostituzione del semaforo che regola attualmente l’incrocio tra viale Mecenate e via Andrea della Robbia. La rotatoria avrà un diametro esterno di 42 metri con corsia larga 9. Porterà con sé la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione, l’installazione di telecamere di videosorveglianza, il rifacimento della segnaletica stradale “ma soprattutto una maggiore fluidità del traffico attuale specie in alcuni momenti della giornata e della settimana. L’opera è resa possibile anche grazie a un finanziamento privato”.

Un aggiornamento del regolamento edilizio proposto dall’assessore Francesca Lucherini estende a tutte le attività produttive le norme per la promozione della qualità architettonica, sismica e ambientale per permettere loro di accedere agli incentivi economici attualmente in vigore. “Una modifica che rende più appetibile per le imprese localizzarsi nel nostro territorio”.