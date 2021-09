Consiglio Comunale 30 settembre 2021: la delibera sulla ex palazzina comando

Il Consiglio Comunale ha approvato su proposta dell’assessore Alberto Merelli la concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile di proprietà comunale denominato ex palazzina comando a favore dell’Agenzia regionale toscana per il nuovo centro per l’impiego dell’area aretina.

Uno schema di convenzione regolerà i rapporti tra Comune e agenzia. L’immobile necessita di interventi di ristrutturazione e di adeguamento funzionali che saranno a carico del Comune di Arezzo, già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche. I tempi: il Comune s’impegna a concludere le opere entro il 31 dicembre 2023. Qualora non fossero ultimate a quella data, il Comune di Arezzo si farà carico dal primo gennaio 2024, fino al definitivo trasferimento, del canone di locazione che il centro per l’impiego dovrebbe continuare a sostenere per l’attuale sede di viale Piero della Francesca.

Per Roberto Cucciniello “questo ufficio, con il trasferimento di cui stiamo discutendo, potrà fruire di locali più adeguati rispetto agli attuali per svolgere la sua importantissima funzione sociale”. Alessandro Caneschi ha chiesto chiarimenti sull’eventuale assenso della soprintendenza ai lavori suddetti alla luce della presenza dei murales. L’assessore Alberto Merelli ha chiarito che è stato acquisito per l’immobile un decreto di svincolo della soprintendenza e la progettazione può seguire il suo iter.