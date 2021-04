Consiglio Comunale di Bibbiena: approvato il bilancio consultivo 2020

2 milioni di euro per i lavori pubblici. un milione per il sociale e 230 mila euro di aiuti alle imprese

Ieri sera in Consiglio comunale è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2020, un documento importante perché rappresenta una fotografia fedele, dal punto di vista economico, dell’anno passato.

Un anno difficile per tutti che, da questo documento vede un Comune impegnato nel sociale, accanto alle imprese sofferenti, e determinato nel guardare con fiducia al futuro.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Nonostante la difficoltà del momento siamo riusciti a chiudere l’anno in in pareggio e anzi anche con alcuni risparmi che potremo mettere a disposizione della comunità in termini di opere comunali e di aiuti alle nostre imprese. Si tratta di un bilancio importante con 9 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di euro annuali per gli investimenti”.

Le voci più importanti di questo Bilancio Consuntivo 2020 – il settimo rendiconto di cui si occupa il Sindaco Vagnoli, adesso come primo cittadino, prima come Assessore al Bilancio – sono il sociale, scuola educazione e lavori pubblici.

Per il sociale il Comune di Bibbiena ha investito, anche nell’anno della pandemia, oltre 1 milione di euro.

A questo proposito il Sindaco Vagnoli commenta: “Per noi il sociale è un ambito di estrema importanza sul quale non abbiamo mai indietreggiato, neppure nei momenti peggiori come quello che ci stiamo lasciando alle spalle. Anzi l’impegno è stato mantenuto sia in termini economici che di conseguenza operativi. Le persone più fragili hanno bisogno di supporto continuo ed è esattamente di questo di cui ci stiamo occupando”.

L’altra voce di grande impatto è quella relativa a scuola, educazione e infanzia con 900 mila euro.

Il Sindaco commenta: “Altra voce di grande impatto è quella che riguarda le scuole ed i comparti dell’infanzia e dell’educazione. Nel momento peggiore della nostra storia recente, l’attenzione che abbiamo voluto riservare a questa ambito è stata massima. Salute, sicurezza, attenzione ai più piccoli, sono le motivazioni che ci hanno sostenuto”.

La terza voce di una certa rilevanza è quella relativa ai lavori pubblici con oltre 2 milioni di euro investiti nel 2020. Vagnoli commenta: “E’ importante perché indica che riusciamo a fare arrivare importanti risorse dall’Europa, dallo stato e dalla Regione grazie ad un’attenta programmazione di cui ringrazio Giunta e uffici competenti. Siamo convinti che la cosa essenziale per un ente pubblico sia quella di guardare avanti, investire oggi nelle progettazioni per ottenere finanziamenti nel futuro, per ottenere fondi per la nostra comunità. Lo stiamo facendo da tempo con impegno e grazie a personale preparato di cui andiamo fieri”.

Oltre a questo ci sono importanti investimenti sulle frazioni più piccole come Terrossola, con il recupero della strada di accesso e il borgo di Partina.

Il Sindaco Vagnoli conclude: “Stanno andando avanti i lavori alla scuola dell’Infanzia di Soci che vorremmo concludere entro l’anno. Ma c’è di più, ovvero il nostro appoggio alle imprese in questo anno terribile. Il comune ha investito in aiuti 230 mila euro. Anche quest’anno l’intenzione è quella di ripercorrere questa strada perché le piccole imprese sono il cuore pulsante della nostra economia e noi crediamo che investire su di loro sia investire sul nostro territorio”.