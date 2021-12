Coppa Toscana Mtb: aperta la campagna abbonamenti

La Coppa Toscana Mtb 2022 ha già iniziato il suo cammino. Ora, in coincidenza con le feste natalizie, è tempo di abbonarsi: la campagna di adesione al circuito di classiche del calendario toscano è iniziata e con un singolo versamento si potrà prendere parte a ognuna delle prove previste.

Andiamo a riepilogare il calendario per il prossimo anno: primo appuntamento il 20 marzo con la GF del Castello di Monteriggioni (SI), il 27 marzo si va ad Arezzo per la Rampichiana, il 10 aprile si torna nel senese con la Sinalunga Bike, l’8 maggio sfida a Marina di Bibbona (LI) per la Costa degli Etruschi Epic seguita il 22 maggio da un’altra lunga Marathon, la Da Piazza a Piazza. Dopo la pausa nel cuore dell’estate ripresa il 4 settembre a Pratovecchio (AR) con la Straccabike, il 9 ottobre tocca ancora all’Aretino con la Casentino Bike di Bibbiena, infine il gran finale con la Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba il 15 ottobre.

Due sono le forme di abbonamento previste: quella Classic ammonta a 180 euro e prevede l’iscrizione alle prime 7 prove, oppure versando 230 euro si avrà l’accesso anche alla tappa finale elbana. L’abbonamento va effettuato attraverso un bonifico bancario a favore di: S.T.S. IBAN: IT56Z0892213802000000832543. Successivamente andrà inviata una copia insieme al modulo d’iscrizione scaricabile dal sito del circuito alla mail [email protected] o tramite WhatsApp al 335.261266. Ci si può iscrivere anche attraverso il sito della società che gestirà i cronometraggi: www.winningtime.it

Va sottolineato il fatto che anche la Coppa Toscana Mtb ha aderito alla X Legend: i primi 5 di ogni categoria potranno prendere parte alla grande sfida fra tutte le principali challenge del calendario italiano che si terrà il 23 ottobre in Puglia in occasione della Castro Legend Cup: gli iscritti alla Coppa Toscana avranno una quota agevolata, al costo di 25 euro fino al 31 luglio per gareggiare nella città leccese.

Per informazioni: www.coppatoscanamtb.it