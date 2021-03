Mercoledì 3 marzo (ore 15) gli studenti del Liceo Redi di Arezzo incontrano online il celebre virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. I ragazzi potranno assistere dai loro smartphone, tablet e pc.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola 2020 di Zanichelli. Video-incontri con oltre 40 ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

A 17 anni dall’epidemia di SARS, un nuovo coronavirus tiene le autorità sanitarie di tutto il mondo con il fiato sospeso: si tratta del coronavirus SARS-CoV-2, responsabile di una sindrome denominata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) COVID-19 (da CO per corona, VI per virus, D per disease e 19 per l’anno in cui si è manifestata).

Come si è originato il coronavirus SARS-CoV-2? Quali condizioni possono aver favorito il salto di specie e la diffusione dell’infezione? Quali informazioni sono emerse dall’analisi del genoma del virus SARS-CoV-2? Il virus SARS-CoV-2 sta mutando?

Ne parlerà il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, nel video-incontro “Il nuovo coronavirus: origini ed evoluzione di una pandemia annunciata”.

Giovanni Maga è Direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, e studia da sempre i meccanismi di duplicazione dell’informazione genetica nelle cellule umane e nei virus per lo sviluppo di nuove terapie antitumorali e antivirali. Insegna biologia molecolare all’Università di Pavia ed è spesso invitato nelle scuole per incontri di divulgazione su virus, biotecnologie e tumori. Dalla sua attività scientifica sono emerse centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali e l’inclusione nella classifica dei Top Italian Scientists.

Per Zanichelli ha pubblicato nel 2012 Occhio ai virus, nel 2016 Batteri spazzini e virus che curano, Quando la cellula perde il controllo, 2019.

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030

Da oltre 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice Zanichelli con questa iniziativa intende offrire agli studenti l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità scientifica direttamente dagli “addetti ai lavori”.