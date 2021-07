Corsi a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2021/2022: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alle selezioni per i corsi a numero programmato dell’Università di Siena in Medicina e Chirurgia, Dentistry and Dental Prosthodontics, per le Professioni sanitarie e in Biotecnologie per l’anno accademico 2021/2022.

Per Medicina e Chirurgia il termine per presentare la domanda è il 22 luglio alle ore 15: i posti disponibili sono 244 più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova di ammissione si terrà il 3 settembre. In base alla normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sosterrà la prova presso le sedi universitarie presenti nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa. Pertanto i candidati residenti o domiciliati nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto sosterranno la prova di ammissione presso l’Università di Siena, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione.

Anche per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics la data di scadenza per l’iscrizione, sempre sul sito web Universitaly, è il 22 luglio entro le ore 15. Sono 28 i posti disponibili per il prossimo anno accademico, a cui si aggiungono 15 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova di ammissione si terrà il 9 settembre.

Da lunedì prossimo, 12 luglio, ci si potrà iscrivere anche alla prova di ammissione ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie. I corsi sono Dietistica, Fisioterapia (sezione formativa anche ad Arezzo), Igiene dentale, Infermieristica (sezioni formative anche ad Arezzo e Grosseto), Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico (sezione formativa anche ad Arezzo), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. La domanda deve essere presentata entro il 5 agosto alle ore 12 tramite la segreteria on line. La prova si terrà il 7 settembre. Sono inoltre aperte le iscrizioni alla selezione per il corso di laurea in Biotecnologie: 108 posti più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero. Ai fini dell’ammissione è necessario sostenere entro il 17 settembre il test TOLC-S erogato dal Cisia, il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso.

I bandi, con le informazioni dettagliate per l’iscrizione, sono pubblicati nel portale di Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/corsi-numero-programmato e nel sito Orientarsi, https://orientarsi.unisi.it