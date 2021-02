Cortona: 26mila euro per la banda larga a scuola

Grazie ad un bando della Regione Toscana sono in arrivo risorse e nuovo hardware per il potenziamento della linea internet. Il Comune di Cortona ha ottenuto 26mila euro oltre ad una fornitura tecnica in comodato gratuito che andrà a migliorare la connessione dei plessi.

Le risorse serviranno ai dirigenti scolastici per stipulare nuovi contratti con i gestori delle reti, al fine di ottenere migliori performance di connessione. Inoltre, grazie alla fornitura di access point in comodato gratuito, sarà migliorato anche il segnale wi-fi nei vari edifici scolastici.

La procedura è stata seguita dall’ufficio Scuola del Comune in stretto contatto con i dirigenti scolastici che hanno segnalato e condiviso i miglioramenti da richiedere.

«Grazie a questo lavoro – dichiara l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati – possiamo offrire un servizio di connettività migliore al personale scolastico e agli studenti. È sempre più importante, soprattutto in questa fase, avere reti con buone performance, l’amministrazione comunale è costantemente alla ricerca di soluzioni per migliorare gli strumenti per la didattica»

Complessivamente a Cortona sono 15 le sedi scolastiche fra primarie e secondarie di primo grado, per 13 di queste sono in arrivo le risorse, due sono invece già raggiunte dalla connessione in fibra e quindi necessitano semplicemente di un potenziamento della wi-fi interna.