Cortona: a Camucia un’anteprima del concerto inaugurale della Cortonantiquaria

Giovedì 19 agosto, alla chiesa del Cristo Re di Camucia, si esibirà la Cor Orchestra in occasione dell’anteprima del concerto inaugurale della Cortonantiquaria. Alle 21 saranno eseguite Le quattro stagioni di Vivaldi sotto la direzione del maestro Pawel Piotr Gorajski.

Il direttore d’orchestra, nato a Lublin (Polonia) e italiano d’adozione, ha compiuto i suoi studi di composizione e direzione d’orchestra a Roma perfezionandosi poi a Siena, Parigi, Manchester, Las Palmas. Già direttore ospite presso la Filarmonica Oltenia di Craiova, la Filarmonica di Ramnicu-Valcea, la RomaTre Orchestra, la Georgian Youth Symphony Orchestra, ha lavorato anche come direttore assistente in Russia, in Francia e in Romania.

«Interpreto il mio ruolo – dichiara il direttore – ponendomi a “servizio” dei musicisti e cercando di innescare in loro un’energia propulsiva. Cortonantiquaria è tra le manifestazioni più importanti di Cortona anche per il comparto del turismo: concerti, conferenze, spettacoli teatrali e presentazioni con ospiti di rilievo del panorama culturale italiano. E’ una gioia essere stato invitato a dirigere il concerto inaugurale, che ricambio con un senso di profonda gratitudine e quello di Camucia è come se fosse un evento di anteprima. Sono lieto di aver scelto Vivaldi perché siamo all’anniversario dei 280 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 28 luglio 1741».

Il concerto prevede l’intervento di Donella Baccheschi e Ferdinando Fanfani come voci recitanti. La prenotazione può avvenire telefonando al 3248925063; è richiesto il Green Pass.