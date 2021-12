Cortona, confermato il concerto di Capodanno: niente da fare per Festa in piazza e Colazione al Museo

Cortona festeggia la conclusione del 2021 e l’inizio del nuovo anno con il concerto della Cor Orchestra diretta dal maestro Pawel Piotr Gorajski: l’appuntamento è per domenica primo gennaio alle 17 al Teatro Signorelli. L’iniziativa, curata dall’assessorato alla Cultura, resiste alle nuove norme restrittive e riapre al pubblico in presenza, dopo la formula in streaming con cui era stata mantenuta lo scorso anno.

«Il concerto – spiega il vice sindaco Francesco Attesti – proporrà un programma composto da Mozart, Verdi, Mascagni, Rachmaninov e Johann Strauss, con i valzer più famosi».

Tuttavia, la programmazione degli eventi di Capodanno subisce non poche variazioni a causa delle misure di precauzione adottate dalle autorità governative. La festa con deejay in piazza prevista a San Silvestro non si potrà fare: «Ci abbiamo provato, ce l’abbiamo messa tutta, era tutto pronto per un Capodanno unico – dichiarano gli organizzatori dell’associazione Cautha – Diamo atto all’Amministrazione comunale e alle autorità di pubblica sicurezza di avercela messa tutta, cercando con noi soluzioni percorribili e ringraziamo gli sponsor, sarà per il prossimo anno».

Il primo gennaio il Maec sarà aperto e sarà ad ingresso gratuito, per cortonesi e visitatori ci sarà la possibilità di ammirare le sale e la nuova sezione museale dedicata a Gino Severini.

«La tradizionale colazione che il Maec organizza da oltre 10 anni a Capodanno non potrà avere luogo a causa delle limitazioni suggerite dalla normativa anti Covid19 e dall’opportunità di evitare ogni possibile situazione di contagio dovuta all’inevitabile assembramento di persone – spiega in una nota il Comitato tecnico del Maec – ci scusiamo con tutti gli affezionati di questo appuntamento, ma tale rinuncia rappresenta anche una forma di rispetto nei confronti del pubblico».

Fino al 9 gennaio prosegue «Christmas Cortona, la città degli angeli» con mercatini, pista sul ghiaccio, giostra, casa di Babbo Natale e tanti appuntamenti, per il programma ufficiale: www.cortonanatale.it