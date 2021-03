Cortona, la raccolta dei rifiuti porta a porta si estende a Centoia, Pietraia, San Lorenzo, Manzano, Borgonuovo e Cignano

Al via la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata agli utenti delle frazioni cortonesi di Centoia, Pietraia, San Lorenzo, Manzano, Borgonuovo e Cignano. Gli addetti di Sei Toscana stanno provvedendo in questi giorni a fornire il materiale e le istruzioni a domicilio, sono 750 i nuclei familiari interessati da questa novità.

«Anche questa zona del nostro territorio passerà alla raccolta domiciliare dei rifiuti – dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi – l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di proseguire lungo il trend di crescita che stiamo registrando negli ultimi mesi, siamo infatti giunti al 57% di differenziata. È un livello che vogliamo ulteriormente incrementare e attraverso l’estensione del ‘porta a porta’ otterremo questo risultato. Voglio ringraziare le Proloco di Centoia e Pietraia che ci hanno aiutato nella distribuzione della lettera informativa recapitata alcune settimane fa alle famiglie. Purtroppo in questo periodo ci è impossibile effettuare assemblee in presenza, ma siamo a disposizione di tutti i cittadini per i chiarimenti di cui avranno bisogno».

In questi giorni avverrà la consegna dei kit attraverso gli addetti di Sei Toscana e quindi partirà il ‘porta a porta’ dei rifiuti secondo il calendario presente nel kit. Per un mese, la raccolta avverrà in maniera ibrida, ma successivamente i vecchi cassonetti stradali verranno rimossi.