Cortona, lunedì il prossimo consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Cortona, la seduta è fissata a lunedì 31 maggio alle ore 15 con convocazione in presenza, non è ammessa la presenza del pubblico nel rispetto delle normative Covid19, chi vorrà assistere potrà farlo grazie alla diretta dalla pagina YouTube del Comune.

Dopo gli adempimenti di rito a cura del presidente del Consiglio comunale Nicola Carini e del sindaco Luciano Meoni, la seduta affronterà 11 punti all’ordine del giorno, fra cui interrogazioni e mozioni.

In quest’ultimo capitolo sono già annunciate quella del Gruppo Lega Salvini Premier in merito all’ammodernamento e valorizzazione della Stazione di Terontola, quella di Fratelli d’Italia, avente per oggetto:”Sensibilizzazione abolizione IVA sugli assorbenti” e di Futuro per Cortona per la intitolazione di una via e/o una piazza alla memoria del Giudice Rosario Livatino. Per il Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona, c’è un ordine del giorno avente per oggetto: “Destinazione dell’Avanzo di Amministrazione ad Imprese e Famiglie del territorio”.

Quindi spetterà al sindaco mettere in votazione la ratifica del Bilancio 2021/2023 con relative comunicazioni e deliberazioni, oltre al rendiconto di gestione 2020. Sarà sempre a cura del primo cittadino l’illustrazione delle determinazioni in merito allo sviluppo del sistema di sosta a pagamento. Individuazione dell’area di Porta Colonia come destinata a potenziale realizzazione di un parcheggio interrato.