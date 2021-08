Cortona, nuova disinfestazione dalle zanzare. Trattamenti nella notte fra il 17 e il 18 agosto

L’Amministrazione comunale di Cortona avvisa la popolazione che in data 17 agosto 2021 dalle ore 23.00 e per tutta la notte, verrà effettuato un trattamento biocida contro zanzare nelle aree pubbliche del territorio comunale.

Le sostanze utilizzate sono a bassissima tossicità e una volta distribuite non costituiscono motivo di pericolo o allarme per l’uomo, per gli animali domestici né per la vegetazione.

Tuttavia onde evitare il contatto diretto con il flusso di erogazione, raccomandiamo di porre in essere alcuni semplici comportamenti:

Chiudere le finestre delle abitazioni durante lo svolgimento della disinfestazione;

Non stazionare in prossimità degli autoveicoli che effettuano il trattamento;

Ricoverare animali domestici, biancheria, alimenti in luoghi protetti;

Si consiglia di lasciare liberi i viali parcheggiando, se possibile altrove la vostra auto.

Gli interventi saranno effettuati dall’azienda «Idc srl», per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Ambiente allo 057567306