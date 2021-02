Cortona: Nuove Acque annuncia lavori di manutenzione alla rete idrica venerdì 26 febbraio

Nuove Acque rende noto che venerdì 26 febbraio è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Cortona.

Per consentire tali lavori, dalle 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via G. Pallone, via M. Mercato, via Michelangelo, Borgo S. Vincenzo, loc. Cocciai, Tanella di Pitagora, 5 Vie, via Italo Scotoni, loc. Sasso.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva.