Cortona, piano strutturale intercomunale: nuovo incontro con i tecnici professionisti

È fissato in calendario un nuovo incontro pubblico per il Piano strutturale intercomunale. Il Comune di Cortona invita i tecnici professionisti il giorno lunedì 20 dicembre alle ore 15,30 nella sala del Consiglio comunale, per analisi e valutazioni inerenti questo importante documento.

Come annunciato alcuni giorni fa dall’Amministrazione comunale, a causa di alcuni ritardi da parte dei tecnici, si è dovuta posticipare la data di adozione che avverrà a fine febbraio 2022.

Alla luce di questa novità il Comune ha deciso di tornare a condividere il percorso insieme ai tecnici professionisti.