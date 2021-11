Cortona, ponte di Ognissanti da tutto esaurito. La stagione turistica si allunga

Un coro di soddisfazione dagli operatori turistici del territorio e anche dagli albergatori: il ponte di Ognissanti è stato da tutto esaurito nelle strutture cortonesi. Per le attività stagionali si sta per chiudere la parentesi del 2021, ma anche su questo fronte non mancano le novità a Cortona. Secondo quanto si registra fra gli hotel che storicamente hanno cessato l’attività stagionale dopo il ponte di Ognissanti, quest’anno la stagione si allungherà.

Secondo le indicazioni degli operatori turistici, l’autunno 2021 ha fatto registrare un ottobre da record per le presenze, in particolare grazie agli italiani, ma anche ai turisti dagli Stati Uniti d’America che hanno reimpostato le loro rotte in Italia dopo l’allentamento delle misure di contenimento negli Usa (es. la fine della quarantena per i viaggiatori internazionali vaccinati).

«L’attuale trend turistico fa ben sperare per il periodo natalizio, la promozione del territorio nei media sta dando i primi frutti. Rispetto al pre-covid, nella seconda parte dell’anno abbiamo registrato già un più 20% di presenze. Le grandi mostre e gli eventi culturali hanno avuto un impatto positivo, portando Cortona ad avere una ulteriore visibilità», dichiara l’assessore al Turismo, Francesco Attesti

«Chi ha avuto modo in questi giorni di passeggiare a Cortona si sarà reso conto del bel colpo d’occhio. Tantissimi visitatori che non solo hanno deciso di albergare, ma anche che hanno preferito la nostra città per una visita giornaliera, favorendo locali e ristoranti. Il merito è della bellezza del nostro territorio, della qualità del lavoro di tutti gli operatori e anche della promozione che è stata effettuata nelle scorse settimane», dichiara il sindaco Luciano Meoni.

L’Amministrazione comunale ha infatti sperimentato un approccio diretto alla pubblicità sui social network, attraverso la creazione di una doppia coppia di pagine Instagram e Facebook, La prima coppia (Visit Cortona, oltre un milione di «impression») è dedicata ai visitatori del Nord Italia, in particolare a quelli delle città servite dal treno Av diretto. L’altra coppia di account (Cortona Eventi, oltre 15mila utenti quotidiani raggiunti) è attualmente utilizzata per la promozione dei principali appuntamenti culturali e spettacoli ed è orientata ad un pubblico di prossimità, ovvero a coloro che possono decidere di raggiungere Cortona senza bisogno di alloggiare.