La Asl Toscana sud est comunica che il Ministero della Salute con una circolare del 11 agosto 2021, ha indicato la Variante Delta non più come variante ma come virus dominante. La sua prevalenza, infatti, supera il 95%.

L’unica variante circolante in Italia, con numeri molto contenuti è la Beta (Sud Africa). Per questo la Delta non viene più considerata variante.