Covid in Italia, il tasso di positività scende allo 0,6%: il valore più basso di sempre

Sono 1.255 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 212.112 tamponi. Il tasso di positività scende quindi allo 0,6%, contro l’1,1% di ieri: è il dato più basso mai registrato dall’inizio della pandemia. Il numero di morti è di 63, per un totale da inizio pandemia di 127.101.

Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 132 in meno di ieri, 3.333 in totale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 32 in meno di ieri, per un totale di 504.

Agenzia DIRE

www.dire.it