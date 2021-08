Covid, ricoveri in aumento in sette regioni. Sicilia e Sardegna a rischio zona gialla

Il monitoraggio dell'Agenas segnala che la Sicilia è al 14% dei ricoveri ordinari, a un solo punto dalla soglia indicata come uno dei parametri per il cambio di colore. E la Sardegna ha l'11% di terapie intensive occupate, un punto in più della soglia stabilita dal Governo

Il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di area non critica degli ospedali rimane al 5% a livello nazionale. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), relativo al 9 agosto. In 7 regioni si registra invece un aumento pari all’1%: si tratta dell’Abruzzo (arriva al 4%), della Campania (al 7%), dell’Emilia Romagna (al 5%), del Lazio (al 7%), del Molise (al 2%), della Puglia (al 4%) e della Sicilia, che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. In Veneto il calo è invece pari all’1%.

Agenas informa che è soprattutto nelle regioni del centro sud che si assiste ancora ad un peso maggiore del Covid nell’ambito dell’area medica. Dopo la Sicilia, troviamo la Calabria (al 11%), la Basilicata, la Campania, il Lazio e la Sardegna (al 7%). Questa, nel dettaglio l’occupazione dei posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina interna e pneumologia da parte di pazienti Covid, rispetto al totale di quelli disponibili: Abruzzo (+1, arriva a 4%), Basilicata (+1%, arriva al 7%), Calabria (+1% arriva all’11%), Campania (+1%, arriva al 7%), Emilia Romagna (+1%, arriva al 5%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (+1% arriva a 7%), Liguria (3%), Lombardia (4%), Marche (5%), Molise (+1%, arriva al 2%), Bolzano (2%), Trento (3%), Piemonte (2%), Puglia (+1%, arriva al 3%), Sardegna (7%), Sicilia (13%), Toscana (5%), Umbria (4%), Valle d’Aosta (4%) e Veneto (-2, torna al 2%).

Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid aumenta dell’1% in 4 regioni: si tratta dell’Emilia Romagna (che raggiunge il 4%), del Lazio (che arriva al 7%), della Lombardia (che arriva al 3%) e della Toscana (che arriva al 5%). Dopo settimane di stabilità, anche il valore nazionale segna +1% e raggiunge quota 4%. Rimane stabile la Sardegna all’11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Segno meno, invece, per la Provincia autonoma di Trento che torna a zero.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, in 24 ore i nuovi casi positivi sono stati 4.200 contro i 5.735 del giorno precedente: una flessione dovuta, come ogni lunedì, al basso numero di test eseguiti. Il ministero sottolinea infatti come i nuovi casi siano stati individuati tramite 102.864 tamponi, compresi fra molecolari e antigenici rapidi, contro i 203.511 del giorno precedente. Il tasso di positività è dunque salito dal 2.8% al 4%.

