Dal 12 ottobre l’accesso dei visitatori agli Ospedali della ASL Toscana Sud Est è consentito solo con il Green Pass

La Direzione della Asl Toscana Sud Est ha definito, a partire dal 12 ottobre 2021, che l’accesso dei visitatori a tutte le tredici strutture ospedaliere del territorio, sarà consentito solo con l’esibizione del Green Pass.

Si tratta di un provvedimento che va nella direzione di proteggere i pazienti, gli utenti, gli operatori i caregiver e i visitatori dal rischio trasmissione del virus.

Quindi, dal 12 ottobre, l’accesso agli ospedali per i visitatori avviene regolarmente attraverso i check point nel rispetto di tutte le misure igienico sanitarie previste fino ad oggi con l’aggiunta del controllo del certificato Green Pass.

Fanno eccezione gli accompagnatori/caregiver di pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (Legge 104), di minori di 8 anni, di persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata che ne richiedano comunque un supporto e coloro che accompagnano ospiti nel percorso della gestante/neonato.

Essi dovranno comunnque presentare l’esito negativo di un tampone antigenico effettuato nelle 48ore precedenti o molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti, o in alternativa devono essere in possesso del Green Pass.

L’obbligo del Green Pass è previsto anche per l’accesso ai moduli territoriali come ad esempio Hospice e Cure Intermedie-ModiCa.

Nulla cambia per coloro che effettuano l’ingresso in ospedale per motivi di cura (ad esempio i pazienti che accedono a prestazioni di ricovero, o attraverso il percorso della chirurgia programmata o attraverso il Pronto Soccorso, o accedono alle prestazioni ambulatoriali tramite prenotazioni da CUP su specifica richiesta del Medico di Medicina Generale)

Naturalmente la direzione dei presidi ospedalieri valuterà i casi particolari ed eccezionali per consentire comunque l’accesso.