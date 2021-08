Dall’8 al 12 settembre torna Arezzo Crowd Festival

AREZZO. Arezzo Crowd, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee, torna ad Arezzo per la terza edizione dall’8 al 12 settembre 2021 con un’anteprima speciale il 4 e 5 settembre. Il Crowd nasce dal basso ed è frutto del lavoro di un gruppo di 50 giovani under 35, sotto la direzione di Officine Montecristo, che in nome del loro amore per il teatro e per l’arte, hanno saputo dare vita ad un festival originale, performativo e capace di coinvolgere direttamente il pubblico.

Dopo l’edizione in versione ridotta causata dall’emergenza Covid del 2020, quest’anno il programma torna a essere nutrito da 40 eventi di teatro, musica, performance e arti visive che animeranno la città con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale. L’Arezzo Crowd Festival riparte dall’essenziale, dall’importanza dell’atto artistico che abita le piazze, le strade e i luoghi all’aperto, valorizzando ancora di più la presenza, ponendosi come contenitore multidisciplinare di condivisione, confronto e crescita.

Il tema di quest’anno, Ad Astra, è dedicato alla rinascita; verso le stelle è il destino che ci auguriamo ci aspetti dopo un periodo di asperità o come dice il Sommo Poeta, il cui anniversario della morte ricorre quest’anno: « E quindi uscimmo a riveder le stelle ». E quale speranza migliore che affidare a giovani organizzatori e artisti il compito di raccontare il presente e di scrivere il futuro?

Nell’ambito del prefestival andrà in scena il 4 e il 5 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Pietro Aretino lo spettacolo Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza – uno studio, coprodotto da Sosta Palmizi e dal Teatro Metastasio di Prato, che debutterà nell’aprile 2022.

Tra gli eventi più importanti, torna lo Young Theatre Contest, rassegna di punta di Arezzo Crowd, che vede in concorso Compagnia Rueda Teatro, Gabriele Cicirello, Giulia Trippetta, autori/autrici e compagnie teatrali emergenti da tutta italia, che andranno in scena al Teatro Pietro Aretino dal 9 al 12 settembre e verranno giudicate da una giuria internazionale di professionisti che decreterà il vincitore del premio al talento “Giovanni Ghezzi”.

Il 9 settembre, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo Sciaboletta – La fuga del Re di e con Alessandro Blasioli, artista vincitore dell’edizione 2019 del Young Theatre Contest.

Nel Book Club invece si avvicenderanno autori e influencer di rilevanza nazionale su temi sociali e culturali: Margherita e Damiano Tercon con Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale (Casa dell’Energia, 4 settembre ore 15.00), Vera Gheno sull’inclusività e il potere delle parole con Trovare le parole (Chiostro di Casa Petrarca, 10 settembre ore 15.00), Fabrizio Diolaiuti con il suo “Intervista Cibo, Spreco, Rifiuti” sull’economia circolare (Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, 11 settembre ore 15.00) e Lorenzo Salveti, regista teatrale e già direttore dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico con Il Teatro del Mondo: quattro chiacchiere su Shakespeare (Terrazza del Teatro Petrarca, 12 settembre ore 11.30).

Inoltre, sette giovani artisti del territorio daranno vita alle Exhibitions, mostre di fotografia, scultura e illustrazione multisituate tra la Sala Sant’Ignazio, la Galleria Ambigua e la Casa dell’Energia, mentre artisti di strada animeranno con performance e concerti le strade del centro storico per tutto il weekend.

Una settimana ricca di eventi e incontri dalla mattina alla sera per vivere Arezzo e scoprire le sue bellezze e i suoi angoli nascosti all’insegna dell’arte e della cultura.

“Nell’edizione 2021, più di 40 eventi di teatro, musica, performance e arti visive animeranno la città. A coloro che hanno contribuito a realizzare questa rassegna va la gratitudine e il merito di tutta la bellezza e la poesia che vedremo nelle strade di Arezzo per una settimana. Il tema che abbiamo scelto, Ad Astra, è dedicato alla rinascita; verso le stelle è il destino che speriamo ci aspetti dopo un periodo di asperità o meglio, per citare il Sommo Poeta il cui anniversario della morte ricorre quest’anno, siamo animati dal desiderio di poter di nuovo uscire «a riveder le stelle». E quale speranza migliore che affidare a giovani organizzatori e artisti il compito di raccontare il presente e di scrivere il futuro? “ (Giovanni Firpo, organizzatore di Arezzo Crowd Festival).

“Il Crowd è un combinato di creatività, performance e socialità- dichiara Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido D’Arezzo- che porta ad Arezzo esperienze vitali e sempre originali. Realtà artistiche che non è raro trovare in importanti città europee e che trovano in questo Festival un vero catalizzatore di intenti e le motivazioni giuste per mettersi in mostra anche nella Nostra città”.

Info e prenotazioni: 339 8765661 (anche WhatsApp)

Per tutti gli eventi di Arezzo Crowd Festival 2021 è richiesta la prenotazione. L’accesso sarà garantito solo ai possessori di Green Pass.

Infopoint: dall’8 al 12 settembre presso Teatro Petrarca 10.00/13.00 – 15.00/19.00

Maggiori informazioni: www.arezzocrowdfestival.it

PROGRAMMA PREFESTIVAL (Date: 4-5 settembre)

SABATO 4 SETTEMBRE

ore 15.00

Book Club con Damiano e Margherita Tercon, autori del libro “Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale” edito da Mondadori presso Casa dell’Energia, Arezzo

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori

Info e prenotazione: 3398765661

ore 17.00

Labirinti mostra per uno spettatore alla volta sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale, realizzata da Circolo Baobab e Circolo Eureko presso via Leon Battista Alberti 11

ore 21.00

Spettacolo “Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza – uno studio”

prodotto da Sosta Palmizi e Teatro Metastasio di Prato

presso Teatro Pietro Aretino (prima replica)

Info e biglietti:

0575 630678 – 393 9913550

ingresso intero 10 euro + d.p. (1 euro) acquistabile on-line sul sito LiveTicket

(Green Pass obbligatorio)

DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 17.00

Labirinti mostra per uno spettatore alla volta sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale, realizzata da Circolo Baobab e Circolo Eureko presso via Leon Battista Alberti 11

Sarà possibile visitare la visita una persona alla volta prenotandosi al numero 340866237 (Green Pass obbligatorio)

ore 21.00

Spettacolo “Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza – uno studio”

prodotto da Sosta Palmizi e Teatro Metastasio di Prato

presso Teatro Pietro Aretino (seconda replica)

FESTIVAL (Date: 8-9-10-11-12 settembre)

MERCOLEDì 8 SETTEMBRE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

“Exhibitions”

mostre di arti visive presso Chiesa S.Ignazio, Galleria Ambigua e Casa dell’Energia

realizzate in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson

Tutte le mostre saranno visitabili tramite prenotazione e con entrata scaglionata ogni 20’

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 14.00

Meeting Risonanze Network per la tutela del teatro U30 – Parte 1

(incontro solo per operatori, chiuso al pubblico)

presso Circolo Artistico

ore 19.00

Nascosta in piena vista – spettacolo multisituato tra i quartieri della città alla riscoperta della Giostra del Saracino, animato da Noidellescarpediverse. La parte finale è prevista al Museo Nazionale d’Arte medievale e moderna dove si svolgerà il concerto del giovane cantautore Brunacci.

Evento organizzato da Arezzo Che Spacca (progetto Nascosta in piena vista)

Info e prenotazioni

[email protected] – 3209404744

GIOVEDì 9 SETTEMBRE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

“Exhibitions”

mostre di arti visive presso Chiesa S.Ignazio, Galleria Ambigua e Casa dell’Energia

realizzate in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson

Tutte le mostre saranno visitabili tramite prenotazione e con entrata scaglionata ogni 20’

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 10.00

Wake up and Crowd

brioche, caffè e incontro con compagnie partecipanti al Young Theatre Contest 2021

Alessandro Blasioli presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 11.30

Meeting Risonanze Network per la tutela del teatro U30 – Parte 2

Incontro su “Cultura, futuro, ambiente ed economia circolare: produrre e sensibilizzare attraverso eventi dal vivo sostenibili” presso Centrale di recupero integrale di rifiuti di San Zeno. In collaborazione con Zero Spreco – Aisa Impianti spa

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 11.45

Coffee and Art

interviste agli artisti delle mostre:

Trauma Forward, Alice Serafini e Giada Franzoni

in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 15.00

Meeting Risonanze Network per la tutela del teatro U30 – Parte 3

(incontro solo per operatori, chiuso al pubblico)

presso Circolo Artistico

Ore 21.00

Young Theatre Contest presso Teatro Pietro Aretino

“Sciaboletta – La fuga del Re” di Alessandro Blasioli (artista vincitore edizione 2019, non in concorso)

Nel foyer esterno del teatro sarà allestita la mostra fotografica 3 anni di Crowd

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

VENERDì 10 SETTEMBRE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

“Exhibitions”

mostre di arti visive presso Chiesa S.Ignazio, Galleria Ambigua e Casa dell’Energia

realizzate in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson

Tutte le mostre saranno visitabili tramite prenotazione e con entrata scaglionata ogni 20’

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 10.00

Wake up and Crowd

brioche, caffè e incontro con compagnie partecipanti al Young Theatre Contest 2021

Compagnia Rueda Teatro presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 11.00

Visita guidata al Teatro Petrarca (su prenotazione). In collaborazione con Centro Guide Arezzo

Prenotazione e Green Pass obbligatori, biglietto 5 euro, info e prenotazioni: 3343340608

ore 11.45

Coffee and Art

interviste agli artisti delle mostre:

Borja Blanco e Serena Treppiedi

in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 15.00

Book Club

Vera Gheno – Traduttrice, studiosa, saggista ed accademica che occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana

l’evento si terrà dal vivo presso l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo e sarà trasmesso anche in live streaming su Arezzo Crowd TV

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 16.45

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Cecè Tripodo presso il balcone del Circolo Artistico

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 17.30

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Matteo Croce presso il balcone del Circolo Artistico

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 18.30

Aperitivo letterario

Musica dal vivo e letture di brani dei libri di Vera Gheno, con cocktail dedicato presso il locale La Clandestina Cocktail & Food

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata / Info e prenotazione: 3398765661

Ore 21.00

Young Theatre Contest presso Teatro Pietro Aretino

“Pezzi – si vive per imparare a restare morti tanto tempo” di Rueda Teatro

Nel foyer esterno del teatro sarà allestita la mostra fotografica 3 anni di Crowd

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

SABATO 11 SETTEMBRE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

“Exhibitions”

mostre di arti visive presso Chiesa S.Ignazio, Galleria Ambigua e Casa dell’Energia

realizzate in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson

Tutte le mostre saranno visitabili tramite prenotazione e con entrata scaglionata ogni 20’

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 10.00

Wake up and Crowd

brioche, caffè e incontro con compagnie partecipanti al Young Theatre Contest 2021

Gabriele Cicirello presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 11.00

Visita guidata alla Centrale di recupero integrale di rifiuti di San Zeno (in inglese)

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

Visita guidata al Teatro Petrarca in collaborazione con Centro Guide Arezzo.

prenotazione e Green Pass obbligatori, biglietto 5 euro, info e prenotazioni: 3343340608

ore 11.45

Coffee and Art

interviste agli artisti delle mostre:

Simone Padelli, Andrea Lisa Papini e Mara Giammattei

in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 15.00

Book Club

Fabrizio Diolaiuti presenta “Cibo, Spreco, Rifiuti” che parla di economia circolare, ambiente, sostenibilità e salute.

l’evento si terrà dal vivo presso la Centrale di recupero integrale di rifiuti di San Zeno e sarà trasmesso anche in live streaming su Arezzo Crowd TV

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 16.00

Mostra fotografica “Andrea Ama Lisa” di Andrea Lisa Papini presso Chiesa di San Lorentino e Pergentino

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 16.45

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Rabbia MC presso Piazza San Michele

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 17.30

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Samuele Bertocci presso il balcone di SUGAR

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 18.00

Performance di Capoeira/trampoli e giocoleria in piazza San Michele.

Tutte le performance saranno in forma “busker” e statica

ore 18.30

Aperitivo letterario

Musica dal vivo e letture di brani dei libri di Fabrizio Diolaiuti, con cocktail dedicato presso il locale La Clandestina Cocktail & Food

ingresso gratuito, prenotazione consigliata / Info e prenotazione: 3398765661

Ore 21.00

Young Theatre Contest presso Teatro Pietro Aretino

“Caterina” di Gabriele Cicirello

nel foyer esterno del teatro sarà allestita la mostra fotografica 3 anni di Crowd

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

DOMENICA 12 SETTEMBRE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

“Exhibitions”

mostre di arti visive presso Chiesa S.Ignazio, Galleria Ambigua e Casa dell’Energia

realizzate in collaborazione con L’Ulcera del Signor Wilson

Tutte le mostre saranno visitabili tramite prenotazione e con entrata scaglionata ogni 20’

ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 10.00

Wake up and Crowd

brioche, caffè e incontro con compagnie partecipanti al Young Theatre Contest 2021

Giulia Trippetta presso terrazza Teatro Petrarca

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 11.00

Visita guidata al Teatro Petrarca (su prenotazione) in collaborazione con Centro Guide Arezzo

Prenotazione e Green Pass obbligatori, biglietto 5 euro, info e prenotazioni: 3343340608

ore 11.30

Book Club

Il Teatro del Mondo, quattro chiacchiere su Shakespeare.

con Lorenzo Salveti

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 15.00

ItinerDante – spettacolo della compagnia Naufraghi Inversi itinerante in tutta Italia dedicato alla Divina Commedia presso chiostro dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo (prima replica)

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 15.30

Vite in autostop presso Parco Anfiteatro

Riabitare attraverso le storie degli abitanti del luogo

Racconti di vita vera, storie fuori dall’ordinario, raccontati privilegiando l’intimità di un rapporto vis a vis.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione: [email protected] – 3208259571

ore 16.00

ItinerDante – spettacolo della compagnia Naufraghi Inversi itinerante in tutta Italia dedicato alla Divina Commedia

presso chiostro dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo (seconda replica)

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori / Info e prenotazione: 3398765661

ore 16.45

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Zorah presso Piazza San Michele

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 17.30

Musica in Corso

giovani musicisti/band del territorio si esibiscono in Corso Italia come buskers

Scuse Inutili presso Piazza San Michele

in collaborazione con Arezzo Che Spacca

ore 18.30

Aperitivo letterario

Con i sonetti di Shakespeare musicati in chiave rock in “Shakespeare kills the radio stars” di Matutateatro, con cocktail dedicato presso La Clandestina Cocktail & Food

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata / Info e prenotazione: 3398765661

Ore 21.00

Young Theatre Contest presso Teatro Pietro Aretino

“Questa non è casa mia” di e con Giulia Trippetta

a seguire premiazione dello spettacolo vincitore (Premio “Giovanni Ghezzi”)

nel foyer esterno del teatro sarà allestita la mostra fotografica 3 anni di Crowd

Ingresso gratuito, prenotazione e Green Pass obbligatori

Info e prenotazione: 3398765661

a seguire premiazione del vincitore dello Young Theatre Contest e assegnazione del premio “Giovanni Ghezzi”