Daniela Morozzi in Articolo Femminile con il sound di Stefano Cocco Cantini

Il Festival delle Musiche torna a Cortona in collaborazione con Cortona On The Move

Giovedì 5 agosto il Festival delle Musiche arriva a Cortona in collaborazione con Cortona On The Move con uno tra gli incontri più attesi del cartellone: il concerto lettura di Daniela Morozzi e Stefano Cocco Cantini al sax dal titolo “Articolo Femminile. Analisi illogica della carta stampata”. Regia di Leonardo Ciardi. Inizio alle ore 21:15 presso la Fortezza del Girifalco.

“Articolo Femminile” è un’apparente analisi illogica della carta stampata: filo conduttore l’universo femminile. Sul palco Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale, una delle voci più personali e liriche nello scenario della musica jazz. Svegliarsi al mattino, bere un caffè, aprire il giornale e leggersi le ultime notizie. E se questo accadesse la sera, su un palco, dopo una giornata di lavoro? Una scommessa la scelta della scrittura giornalistica rivelatasi sorprendentemente efficace: Vittorio Zucconi, Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni ed altre firme prestigiose che con stili diversi, leggeri, impegnati, sarcastici, essenziali permettono di raccontare storie, dipingere ritratti o semplicemente presentare fatti di cronaca.

Ingresso € 10,00. Info e prenotazione tramite [email protected] e 05751645507.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cortona on the Move. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.