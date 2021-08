Daniele Rossi confermato dall’Amen Scuola Basket Arezzo

Con Daniele Rossi arriva la prima conferma nello scacchiere dell’Amen Scuola Basket Arezzo in vista del Campionato di Serie C Gold 2021/2022. Rossi è la terza pedina a disposizione di coach Evangelisti dopo gli ingaggi di Mirko Brandini e Saliou Gabriele Ndaw.

Nato a Figline Valdarno ha sempre giocato nel Valdisieve prima di approdare nello scorso campionato all’Amen SBA, nella sua prima stagione in maglia amaranto ha viaggiato ad 11,1 punti realizzati di media a partita con la sua miglior prestazione nella sfida contro il Don Bosco Livorno quando ha messo a referto 20 punti.

Il commento di Daniele Rossi dopo la conferma: “Ho veramente tanta voglia di ripartire e di cercare di fare meglio dell’anno scorso, sia dal punto di vista del risultato di squadra che anche personale. Sono certo di poter fare di più anche considerando che dopo una prima fase di ingresso in punta di piedi, nella seconda fase ho capito meglio come inserirmi nei meccanismi di coach Evangelisti. I nuovi arrivati Brandini e Ndaw ci potranno dare una grossa mano sia a livello di rimbalzi, sia in difesa su più ruoli, che in attacco.”

Con la conferma di Rossi si sta delineando sempre più il roster dell’Amen che nei prossimi giorni sarà completato dalla dirigenza per permettere a coach Evangelisti di iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato con tutta la squadra a disposizione.