Di Paolantonio di rigore, vittoria amaranto contro la Fermana (1-0)

AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 15 Maggioni, 5 Sbraga, 3 Cherubin, 19 Pinna; 46 Altobelli, 37 Serrotti, 4 Arini; 44 Iacoponi, 27 Perez, 24 Piu. Allenatore Roberto Stellone

FERMANA (4-4-2): 1 Ginestra; 32 Bonetto, 6 Manetta, 14 Scrosta, 21 Sperotto; 11 Neglia, 4 Urbinati, 19 Grossi, 3 Mordini; 23 D’Anna, 18 Cremona. Allenatore Giovanni Cornacchini

Marcatori: 70′ Di Paolantonio

Vittoria fondamentale per il futuro dell’Arezzo. Inizia nel miglior modo possibile il trittico di scontri diretti che l’Arezzo deve affrontare in campionato per risalire la classifica e togliersi dall’ultimo posto. L’Arezzo vince contro la Fermana grazie alla rete realizzata da Di Paolantonio che realizza dagli undici metri dopo che Perez era stato bravo a conquistare un rigore. Per come si era messa la partita nel primo tempo serviva un episodio per sbloccare il risultato. La squadra che sblocca la partita porta a casa la posta in palio così come successo sul campo della Sambenedettese.

Un primo tempo brutto privo di idee ma soprattutto occasioni per creare pericoli alla difesa della squadra guidata da Cornacchini. Il secondo tempo dopo un avvio simile al primo l’Arezzo cresce fino ad ottenere il meritato vantaggio.

La vittoria contro la Fermana rappresenta un punto fondamentale nella conquista della salvezza. La Fermana chiude la partita in nove con due espulsioni segno che la partita segna anche per loro uno spartiacque.

L’Arezzo torna in campo mercoledì contro il Fano, altro scontro diretto, la partita di oggi dice che ce la possiamo giocare con le dirette concorrenti ma occorre uno sforzo ulteriore le qualità tecniche che possiede questa squadra devono sicuramente essere sfruttate meglio.

LA PARTITA

Arezzo in campo con maglia azzurra e pantaloncini bianchi, Stellone schiera in avanti Iacoponi-Perez- Piu, a centrocampo Serrotti con Altobelli e Arini, dietro la difesa con Sbraga e Cherubin centrali, Pinna e Maggioni esterni.

La prima parte della partita vede le due squadre stazionare a metà campo con la palla che difficilmente riesce a entrare in area di rigore. Arezzo pericoloso al 17′: palla messa in area da Arini ma Perez da buona posizione non riesce a colpire. Il primo tiro per la squadra amaranto arriva dal piede di Iacoponi dal limite, destro che finisce sopra la traversa. la partita non riesce a decollare e l’Arezzo oggi non sembra avere lo spunto per creare l’occasione per sbloccare il match.

Occasione clamorosa al 38′ per l’Arezzo che arriva nei piedi di Sbraga su assist di Arini, il difensore amaranto spreca malamente mandando la palla fuori dal limite dell’area piccola.

Primo tempo insufficiente, l’Arezzo in 45′ minuti non riesce mai a tirare in porta e mettere pressione alla Fermana che si difende ordinatamente senza mai soffrire. Amaranto senza idee solo due tiri terminati entrambi fuori. Quella che deve essere la partita dei tre punti obbligatori ha invece il freno a mano tirato mentre la classifica l’Arezzo ha necessità di attaccare con tutte le sue forze per conquistare i tre punti. In mezzo al campo mancano le idee per servire palloni giocabili alle punte che corrono ma non riescono ad essere pericolosi.

Secondo tempo che riparte da dove era terminato, la pausa negli spogliatoi non sembra aver sortito nessun effetto sulle maglie amaranto, oggi tinte di azzurro. Stellone manda a scaldare cinque uomini per svoltare il match. Pericolo per l’Arezzo al 60′ la Fermana con una ripartenza arriva al limite dell’area, Cremona al tiro spreca malamente mandando a lato. Serve un episodio per sbloccare.

Rigore per l’Arezzo. Di Paolantonio porta in vantaggio l’Arezzo. Se lo procura Perez bravo a lottare in area, bravo a rubare il tempo al difensore che lo butta giù. Sul dischetto va Di Paolantonio da poco entrato e realizza piazzando la palla alla sinistra di Ginestra.

La partita si accende, dopo il vantaggio amaranto l’Arezzo ha subito due buone ripartenze che non riesce a sfruttare. La Fermana adesso non ci sta e prova a reagire.

Fermana in dieci espulso Boateng. La partita del numero 17 dura poco più di venti minuti, doppia ammonizione fatale per il giocatore della Fermana. L’Arezzo in vantaggio di una rete, la Fermana spinge anche in dieci ma la posta in palio è troppo importante per mollare adesso. Occorre cuore e orgoglio amaranto fino alla fine.

Ultimi 4′ di recupero per una vittoria che vale oro per il campionato dei ragazzi di Stellone. In pieno recupero ripartenza per l’Arezzo sprecata malamente da Piu che non passa la palla a Iacoponi solo davanti alla porta. Ancora una occasione nel recupero è Iacoponi a sciupare calciando sul portiere. Fermana in nove espulso Bonetto.

Triplice fischio l’Arezzo conquista i tre punti fondamentali per la salvezza, dopo il vantaggio la squadra amaranto ha avuto più occasioni per il raddoppio. Mercoledì trasferta a Fano fondamentale per la salvezza.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

AREZZO – FERMANA 1 – 0 (Primo tempo 0 – 0)

Marcatori: 70′ Di Paolantonio

AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 15 Maggioni, 5 Sbraga, 3 Cherubin, 19 Pinna; 46 Altobelli (62′ 31 Di Paolantonio), 37 Serrotti, 4 Arini; 44 Iacoponi, 27 Perez (77′ 10 Cutolo), 24 Piu. A disposizione: 22 Tarolli, 8 Carletti, 11 Cerci, 16 Luciani, 18 Stampete, 21 Benucci, 23 Di Grazia, 25 Sussi, 35 Zitelli. Allenatore Roberto Stellone

FERMANA (4-4-2): 1 Ginestra; 32 Bonetto, 6 Manetta, 14 Scrosta (76′ 29 Grbac), 21 Sperotto; 11 Neglia, 4 Urbinati, 19 Grossi (76′ 7 Cais), 3 Mordini (50′ 17 Boateng); 23 D’Anna (74′ 24 Rossoni), 18 Cremona. A disposizione: 30 Massolo, 12 Colombo, 2 Manzi, 10 Iotti, 16 Fabris, 25 Palmieri, 28 Mosti, 31 Graziano. Allenatore Giovanni Cornacchini

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Emanuele De Angelis di Roma 2, Mattia Bartolomucci di Ciampino

Quarto ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna

Note: 79′ espulso Boateng, 93′ Bonetto

Ammoniti: 20′ Altobelli, 36′ Mordini, 48′ Manetta, 69′ Scrosta, 77′ Boateng

Recupero: pt. 1′, st. 4′