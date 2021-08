Diabete: la Valtiberina si prepara ad essere modello di assistenza territoriale

“Stiamo mettendo a punto l’ampliamento dell’offerta assistenziale con la possibilità di aumentare le sedute ambulatoriali e proponendo la Valtiberina come capofila diabetologica nell’assistenza territoriale”. Alessia Scatena, Direttore della Diabetologia di Arezzo, ricorda i servizi attuali e quelli in fase di progettazione per i pazienti della Valtiberina.

“Le attività sono svolte nei locali del distretto socio sanitario di Sansepolcro ed hanno come referente Anna Ranchelli. Dal febbraio di quest’anno, d’intesa con i medici di medicina generale, abbiamo attivato un servizio di consulenza diabetologica per i pazienti dell’Ospedale di Comunità della Valtiberina, erogando interventi personalizzati”.

Non solo. “Stiamo concretizzando – ricorda Alessia Scatena – un progetto pilota per la stratificazione del rischio cardiovascolare e il precoce e corretto utilizzo dei nuovi farmaci di comprovata efficacia sulla prevenzione degli eventi cardiovascolari, mediante il teleconsulto con i medici di medicina generale e la tempestiva presa in carico diabetologica (fast track), con risultati significativi in termini di controllo del peso, del compenso glicemico e del grado di soddisfazione dei pazienti e degli operatori”.

Il Direttore della diabetologia giudica molto positivo il rapporto con i medici di medicina generale: “in un solo anno e nonostante la pandemia Covid-19, abbiamo utilizzando pienamente la telemedicina, garantendo televisite di controllo, che hanno permesso di limitare gli spostamenti dei pazienti, tempestivi teleconsulti con i medici di medicina generale in caso di necessità e telecooperazione sanitaria con gli infermieri territoriali, che si occupano delle medicazioni dei pazienti affetti da piede diabetico”.