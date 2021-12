Divieto di botti ad Arezzo: firmata l’ordinanza

Firmata l’ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto nei giorni 31/12/2021 e 01/01/2022 di accendere fuochi d’artificio di ogni genere ed altri artifici pirotecnici di qualsiasi categoria. Il divieto è circoscritto alle strade disciplinate dalla ZTL di tipo “B”, nelle aree pedonali urbane, in via Roma, via Crispi, via Ricasoli, viale Buozzi, via de’ Palagi e al Prato, in luoghi pubblici o privati, ove procurino potenziale pericolo all’incolumità pubblica o privata. Il divieto è inoltre esteso ad ogni zona o area in cui si creino situazioni di potenziale rischio di assembramento.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa speciale in vigore, le violazioni alle disposizioni all’ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, così come indicato nell’articolo 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana.