Domenica “mercatini online” del Calcit

Domenica 9 Maggio non ci sarà il Mercatino dei Ragazzi che eravamo abituati a vedere ogni anno alla seconda domenica di questo mese.

Ci saranno invece due Mercatini on Line preparati dal gruppo “aspettando il mercatino”; un gruppo storico che fin dall’inizio della pandemia nel 2020 ha iniziato a promuovere offerte su whatsApp ( ad oggi ne fanno parte n. 158 persone) per sostenere il Calcit.

La prima offerta on line sarà mercoledì 5 Maggio alle ore 18.30 dedicato alla festa della mamma (anticipato per poter consegnare in tempo per la festa che sarà domenica 9 maggio).

La seconda offerta on line sarà domenica 9 maggio alle ore 17.00 per mantenere l’attenzione su quella che sarebbe stata l’ edizione storica del Mercatino dei ragazzi e che avrebbe animato la città con la presenza di oltre mille bambini.

Visitando il sito web www.aspettandoilmercatino.it si trovano le indicazioni per potersi iscrivere e partecipare alle offerte delle due edizioni on Line.

Domenica 9 Maggio sarà aperta anche la segreteria del Calcit in piazza San Jacopo con orario 10-12 mattino e 16-18 pomeriggio, per accogliere le persone che vorranno sostenere il Calcit con le loro libere offerte.

Si svolgerà invece il Mercatino in Concerto (Rassegna e Concorso musicale Calcit “G. Barulli”) dal 13 al 23 Maggio nei locali del Circolo Artistico in Corso Italia e presso la Casa della Musica (ca-mu) nel palazzo di Fraternità in piazza Grande.