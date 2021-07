Domenico Marchetti e Michel Panatti sono due nuovi giocatori dell’Arezzo

La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare l’accordo con Domenico Marchetti, difensore centrale classe 1990, e con Michel Panatti, centrocampista classe 1993.

Domenico Marchetti, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e con esperienza nelle nazionali giovanili, arriva ad Arezzo con un bagaglio di oltre 250 presenze in serie C e 75 in serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del FC Messina e in precedenza quelle di Campobasso, Gavorrano, Catanzaro, Maceratese, Vigor Lamezia, torres, Barletta, Martina Franca e Pro Patria.

Michel Panatti dopo tre stagioni alla Pergolettese, vincendo il campionato di serie D 2018-2019, arriva ad Arezzo con oltre 100 presenze in serie D e 61 in serie C. In carriera ha vinto una Coppa Italia Primavera con la Fiorentina e una campionato di serie C con l’Avellino.

Entrambi i giocatori sono già a disposizione di mister Mariotti e nei prossimi giorni saranno presentati alla stampa nel ritiro di Pieve Santo Stefano.