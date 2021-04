Donazione del Rotary alla Croce Bianca di Arezzo

Il Rotary Club Arezzo Est, da sempre vicino alle esigenze socio-sanitarie del nostro territorio, ha donato 3.500 euro a La Croce Bianca di Arezzo per l’acquisto di un’ambulanza.

Il Presidente della Croce Bianca Urbano Dini ringrazia di cuore il Rotary Arezzo Est e il suo Presidente Gilberto Cristofoletti per questo significativo gesto di generosità e l’attenzione data alle attività svolte dall’Associazione ed in particolare per l’acquisto di un mezzo dotato di tutte le più moderne attrezzature sanitarie salvavita a sostegno e per la sicurezza di tutti i cittadini.