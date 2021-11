Alle ore 17,15 in via XXV Aprile ad Arezzo un’auto ha investito un pedone che stava attraversando la strada.

Si tratta di una donna di anni 89 anni, di Arezzo, che ha riportato vari traumi da da caduta.

E stata trasportata all’ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto automedica e blsd, per i rilievi la Polizia Municipale