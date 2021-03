Donne ch’avete intelletto d’amore… Lecturae Dantis dalle stelle agli inferi e ritorno

Anche il comune di Terranuova partecipa alle celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante, simbolo della cultura italiana nel mondo, e lo fa con quattro appuntamenti on line. Il primo è in programma il 25 marzo, convenzionalmente chiamato Dantedì, perché gli studiosi ipotizzano che sia il giorno in cui il sommo poeta inizia il suo viaggio narrato nella Commedia. Per poi proseguire l’1, l’8 e il 15 aprile.

A fronte dell’emergenza sanitaria, gli incontri saranno virtuali e fruibili sui canali social della Biblioteca e del Comune di Terranuova Bracciolini, così che potranno essere visti anche successivamente.

“Celebrare Dante e la Divina Commedia – ha detto l’assessore alla cultura, Caterina Barbuti – è forse comprendere il senso più profondo della sua opera, come egli stesso dice ‘togliere i viventi in questa vita dallo stato di miseria e condurli alla felicità’. Dunque studiare, ascoltare e leggere il cammino del sommo poeta rappresenta una riflessione su noi stessi e l’umanità intera”.

Gli appuntamenti hanno una durata di 30 minuti circa e sono curati da Suor Elena Ascoli, della Casa di preghiera Suore domenicane di Ganghereto, realtà radicata nel territorio e molto cara alla comunità terranuovese.

Il ciclo di incontri è dedicato alle figure femminili della Divina Commedia, a partire dalla Madonna (canto XXIII del Paradiso) per poi analizzare altre grandi figure divenute ormai leggendarie anche nella tradizione popolare: Francesca da Rimini (canto V dell’Inferno), Pia dè Tolomei (canto V del Purgatorio) e Piccarda Donati (canto III del Paradiso).

Un percorso attraverso le Cantiche dantesche dal Paradiso all’Inferno e ritorno che si articola in quattro incontri dove la lettura critica del testo dantesco è accompagnata dalla lettura “poetica” di Lorenzo Michelini, attore e poeta estemporaneo.